Дело о взятках в Экономической академии: трое из девяти задержанных пробудут 30 суток за решеткой

Трое посредников, проходящих по делу о взяточничестве в Экономической академии, получили 30 суток предварительного ареста. Двое задержанных накануне профессоров были приговорены к 30 суткам домашнего ареста, еще один будет находиться под судебным контролем. Такое решение вынес сегодня, 7 июня, суд сектора Буюканы.



Напомним, что 5 июня прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры НЦБК нагрянули с обысками в Академии экономических наук Молдовы по делу о взятках за положительные оценки на экзаменах. Следствию удалось раскрыть коррупционную схему, в которую были вовлечены более 60 человек. В результатеобысков были задержаны девять человек, среди которых шесть преподавателей и трое посредников.

Было установлено, что цена за сдачу одного экзамена составляла 1000 леев, оценка за производственную практику стоила от 1000 до 1500 леев, дороже всего оказалось защита диплома и сдача мастерата – от 400 до 550 евро. В результате студенты не присутствовали на экзамене, а их знания оценивали фиктивные профессора.

Возбуждены уголовные дела в связи с активной и пассивной коррупцией и извлечением выгоды из влияния.