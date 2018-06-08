Будет создана рабочая группа по вопросу цен на топливо

Министерство экономики и инфраструктуры намерено создать рабочую группу по вопросам качества и цены на топливо. Как передает агентство "ИНФОТАГ", с таким предложением выступил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в четверг на встрече с инициативной группой граждан, которые накануне провели акцию протеста против повышения цен на бензин и дизтопливо. Во встрече принимали участие также представители Национального агентства по регулированию в энергетике и Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком.

"Данная группа, куда войдут представители профильных агентств и гражданского общества, а также независимые эксперты будет проводить тщательный анализ всех инициатив, связанных с формированием цен на топливо и его качества", - отметил Кирилл Габурич.

По его словам, "министерство на основании информации группы, сможет эффективно выступать с инициативами поправок в законодательстве, которые будут отвечать требованиям потребителей".

Он подчеркнул, что правительство планирует повысить контроль качества топлива до конца августа. Он отметил, что "министерство активно работает над нормативной базой, которая призвана обеспечить контроль над качеством топлива согласно европейским стандартам".

"Еще 5 июня правительство одобрило поправки к закону о нефтепродуктах, которые предусматривают создание в Молдове системы мониторинга качества топлива в соответствии с директивой 98/70/ЕС Европейского парламента, а до конца августа планируется ввести соответствующие поправки в другие нормативные акты, касающиеся транспортировки, хранения и коммерческой реализации нефтепродуктов", - отметил министр.

По его словам, "к концу августа министерство планирует подготовить правовую основу, с тем, чтобы осуществлять контроль качества бензина и дизтоплива, как на таможне, так и на пунктах продажи - таким образом, будет осуществляться сравнительный анализ продукта, и конечный потребитель будет получать только качественный продукт".

Габурич обратился к присутствующим на встрече гражданам сообщать о замеченных случаях нарушений, связанных с топливом.

"Одним из приоритетов министерства является повышение конкурентоспособности на рынке нефтепродуктов республики, а это может быть достигнуто только через открытый диалог и тесное сотрудничество между государственными институтами и гражданами",- заключил министр.