Андрей Нэстасе: Я ожидал более хорошего результата, но это не значит, что я недоволен

Избранный примаром муниципия Кишинёв Андрей Нэстасе признался, что он ожидал получить более хороший результат во втором туре новых местных выборов, но это не значит, что он недоволен. По его словам, если бы на выборы пришли 50% избирателей, то результат, вероятно, был бы другим. Заявления были сделаны в студии передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Chişinău, передаёт IPN.

„Я знаю, что для очень многих выборы являются лотереей, но не для меня. Потому что я знаю, что я приложил все усилия, дабы убедить людей в необходимости перемен, и эти перемены могут быть осуществлены только с новыми, порядочными, честными людьми”, - заявил Андрей Нэстасе. Избранный примар считает, что ключом к успеху являются труд, правда, достоинство, ответственность, принятие ответственности на себя и уважение к людям.

По словам Андрея Нэстасе, те должности, которые не требуют проведения открытого конкурса, должны будут занять люди, которые пройдут своего рода проверку журналистами-расследователями с целью выяснить их добропорядочность. Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Партией действия и солидарности и Либерально-демократической партией, которые поддержали его в ходе предвыборной кампании, примар сказал, что он позаботится о том, чтобы лучшие представители этих политформирований были привлечены в его команду и проделали бы хорошую работу.

Избранный примар также отметил, что реализация хороших проектов, начатых Дорином Киртоакэ, будет продолжена, а плохие проекты будут прекращены. „Я позабочусь о том, чтобы столичные службы трудились в интересах граждан и делали своё дело”. Говоря о своей команде, Андрей Нэстасе сообщил, что у него, скорее всего, будет четыре заместителя, как это предусмотрено законом.

Андрей Нэстасе также рассказал, что он хотел бы переместить Центральный автовокзал из центра Кишинёва и модернизировать Центральный рынок. По словам примара, одним из его приоритетов является дорожная разметка. „Я сделаю всё возможное, я привлеку внутренние и внешние средства, но пешеходные переходы должны быть обозначены качественной краской, чтобы мы больше не страдали в этом плане”, - сообщил избранный градоначальник.

Новый примар рассказал, что муниципий Кишинёв получит в дар онлайн-приложение, с помощью которого люди смогут удалённо сообщать о существующих проблемах, без необходимости личного визита в примэрию.

Андрей Нэстасе призвал прессу отслеживать его деятельность, критиковать его там, где он заслуживает критики, и карать всех тех, кто попытается саботировать хорошие проекты.