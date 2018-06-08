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Экономика
Кредиты по программе Prima Casa получили уже сто человек
08.06.2018

Кредиты по программе Prima Casa получили уже сто человек. Сотый контракт был подписан сегодня. Многие из участников уже въехали в новые дома. 

Претендовать на ипотеку на льготных условиях могут люди моложе 45-ти лет, чья зарплата - вдвое больше ежемесячной платы по кредиту. Гарантом половины суммы выступает государство, первый взнос - всего 10%. 

Недавно Демпартия объявила о скором запуске Prima Casa-2, предназначенной для бюджетников. В рамках этой программы государство будет оплачивать половину стоимости жилья.


 
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