Кредиты по программе Prima Casa получили уже сто человек

Кредиты по программе Prima Casa получили уже сто человек. Сотый контракт был подписан сегодня. Многие из участников уже въехали в новые дома.

Претендовать на ипотеку на льготных условиях могут люди моложе 45-ти лет, чья зарплата - вдвое больше ежемесячной платы по кредиту. Гарантом половины суммы выступает государство, первый взнос - всего 10%.

Недавно Демпартия объявила о скором запуске Prima Casa-2, предназначенной для бюджетников. В рамках этой программы государство будет оплачивать половину стоимости жилья.