И гром грянет, и молния сверкнет: Жителей Молдовы ожидают три дня передышки после невыносимого зноя

Ну что, друзья, устали от жары? От палящего зноя, духоты и плотного воздуха? Понимаем... И спешим вас обрадовать! Уже сегодня, 8 июня, в северных и центральных районах Молдовы пройдут грозовые дожди. Таков, по крайней мере, прогноз государственной гидрометеорологической службы.

При этом температурные значения не снизятся. Так, сегодня ожидается до +29 градуса тепла. При этом будет сильный ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду. И атмосферное давление будет повышенным, так что для метеозависимых людей денек будет непростой...

К выходным ветер стихнет, а атмосферное давление нормализуется. Зато грозовые дожди с молниями ожидаются уже на всей территории республики. Температура - до +30, а в воскресенье - до плюс 31. К слову, в последний день недели тоже пройдут грозовые дожди, но на сей раз только в центральных и южных районах республики.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Молдове действует желтый код в связи с чрезвычайной пожарной ситуацией

И действовать он будет до 13 июня.

- В период до 13 июня на большей части территории республики сохранятся чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, - предупредили в Государственной гидрометеорологической службе.

В то же время в стране действует и другой желтый код — из-за низкой водности.

- В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы 1-11 июня сохранится низкая водность, - заявили специалисты.

А что народные приметы?

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день и за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.