ANSA проверила клубнику отечественных производителей

ANSA провела несколько проверок производителей клубники в районах Сорока, Хынчешть, Яловень, Калараш, Страшены.

После проведенных анализов ведомство объявило, что в образцах клубники не было обнаружено превышенных предельных остатков пестицидов, передает unimedia.info.

Была проверена правильность:

- применение обработок с помощью средств защиты растений и удобрений;

- записи изготовителя об использовании средств защиты растений и удобрений;

- соблюдение сроков ожидания после применения средств защиты растений и удобрений.

В результате лабораторных отчетов об испытаниях для образцов клубники было установлено, что слоистые образцы клубники не выявили превышенных допустимых максимальных уровней содержания пестицидов.