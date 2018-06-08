ANSA проверила клубнику отечественных производителей

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Общество
ANSA провела несколько проверок производителей клубники в районах Сорока, Хынчешть, Яловень, Калараш, Страшены.
После проведенных анализов ведомство объявило, что в образцах клубники не было обнаружено превышенных предельных остатков пестицидов, передает unimedia.info.
Была проверена правильность:
- применение обработок с помощью средств защиты растений и удобрений;
В результате лабораторных отчетов об испытаниях для образцов клубники было установлено, что слоистые образцы клубники не выявили превышенных допустимых максимальных уровней содержания пестицидов.
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