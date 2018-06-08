14-летнюю девочку из Молдовы зверски убили мигранты в Германии

Тело 14-летней Сузанны Ф. обнаружили 7 июня. В ее убийстве и изнасиловании подозревают двух мигрантов.

Девочка жила в городе Майнц со своей семьей. Уроженцы Молдовы, имеющие еврейские корни, иммигрировали в Германию в феврале. Сузанна училась в местной школе, передает bloknot-moldova.md

Девочка пропала 22 мая. Родные заволновались, когда она не вернулась с занятий. Ее семью знают многие представители русскоязычного сообщества, поэтому к поискам подключилось множество людей. Однако надежда, которую питали родные и друзья школьницы, рухнула. Девочку нашли в труднодоступной местности на окраине Висбадена.

На теле подростка обнаружили жуткие следы изуверства. Перед тем, как убить красивую девочку, преступники долго ее насиловали. Затем они задушили ее. Веревку обнаружили рядом с телом жертвы.

Полиция города Висбаден заявила, что по подозрению в расправе над Сузанной разыскивают двух мужчин. Первый - 20-летний беженец из Ирака Али Башарс, который жил неподалеку в общежитии для беженцев. Однако тот уже успел покинуть Германию. 2 июня он с родителями, пятью братьями и сестрами, вылетел на родину из международного аэропорта Дюссельдорфа. Семья купила билеты в Стамбул (Турция), откуда отправились в Эрбиль (Ирак). При покупке билетов они предоставили документы на имена других людей, а не те, по которым получали статус беженцев и жили в Германии. Второй подозреваемый – 35-летний гражданин Турции.

Информация вскрылась после того, как Али проболтался о расправе над девочкой 13-летнему знакомому, который также жил в общежитии для беженцев. Мальчик поставил об этом в известность местную полицию.

В Германии Али проходит в качестве подогреваемого по нескольким уголовным делам – за драку, нападение на женщину-полицейскую, разбой. В марте он стал подозреваемым в деле об изнасиловании 11-летней девочки-мигрантки, которая жила в приюте для вынужденных переселенцев. Расследование этого дела еще не завершено, однако молодой человек смог беспрепятственно покинуть страну, несмотря на статус подозреваемого.

Чудовищное преступление стало главной темой в немецкой прессе.