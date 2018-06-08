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Экономика
Фотофакт: четыре гражданина Молдовы и один турок обманули всю страну
08.06.2018

Четверо граждан Молдовы и один гражданин Турции подпольно управляли предприятием по продаже в нашей стране импортных фруктов, овощей и саженцев.

Уклонение этих лиц от уплаты налогов нанесло государству ущерб в размере пяти миллионов леев, сообщает в четверг пресс-службы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Фирма не оформляла на свою продукцию необходимых документов, следовательно, данные о ее деятельности налоговикам также и не поступали.

Подозреваемым грозит до 5350 условных единиц штрафа или до шести лет тюрьмы — в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение срока от трех до пяти лет.

Сама же фирма может быть ликвидирована даже при том, что заплатит, в случае соответствующего решения суда, до 7000 условных единиц.


 
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