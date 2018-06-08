Правительство срочно собирается на заседание, чтобы лишить пенсионеров права пересмотра размеров пенсии

Сегодня объявлено о внеочередном заседании правительства, которое назначено на 14.00.

Что же такого срочного могло произойти, чтобы министрам пришлось вторично на одной и той же неделе собираться на свои посиделки?

В повестке дня всего семь вопросов. Шесть - мелочи, с которыми вполне могли подождать до следующей среды. А вот, на мой взгляд, основной причинный срочный вопрос. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты предложит срочные изменения в закон №156/1998 о государственной пенсионной системе.

Начиная с 1 января 2017 года было законодательно определено, что работающие пенсионеры вправе просить пересмотра пенсий только по истечении двух отработанных лет.

Теперь министр предлагает это положение кардинально изменить. Якобы в целях обеспечения основного принципа функционирования системы социального обеспечения - принципа равенства. Только не объясняется, кто кому должен быть равен!

Министр врет.

В законе о государственной пенсионной системе сказано, что целью закона является обеспечение справедливой и устойчивой пенсионной системы, которая обеспечит получателям пенсий достойный уровень жизни. Это при средних пенсиях на уровне 80 процентов минимального прожиточного уровня?

Вот что именно предлагается.

Начиная с 1 января 2019 года изменить правила - работающим пенсионерам дозволять просить пересмотра пенсий только после 15 лет отработки. То есть нужно выйти на пенсию, устроиться на работу, еще 15 лет продолжать платить взносы в социальный фонд!

И эти требования предлагается применять вплоть до 2022 года. После чего изменят на 12-15 лет, потом - на 10-12 лет.

Таким образом, работающим сегодня пенсионерам – официально это около 150 тысяч - уже не видать пересмотра своих пенсий. Потому как порог 80-летия переживают только 15 процентов.

Работать - можно, а вот получать справедливую пенсию по принципу равенства - только через 15 лет!

При этом в Трудовом кодексе предусмотрено, что работодатели вправе безоговорочно увольнять пенсионеров.

Никакой логики нет у так называемых государственных «мужей» и «жен».

Ведь в стране острая нехватка рабочей силы. В среднем на одного работника - один пенсионер. А в районах - уже по два пенсионера.

И при этом правительство во имя обеспечения равенства пенсионерам не разрешает пересчитывать пенсии!

Между тем работающие пенсионеры и их работодатели аккуратно отсчитывают требуемую дань в социальный бюджет - по 23 процента работодатели и по 6 процентов - пенсионеры-работники.

Это же махровая эксплуатация среди белого дня.

Какой вывод можно сделать из всего этого? Работающие пенсионеры! Подавайте заявление в территориальные кассы социального страхования о пересчете пенсии до 1 января. Может, чего-нибудь и добьетесь.