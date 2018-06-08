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Правительство срочно собирается на заседание, чтобы лишить пенсионеров права пересмотра размеров пенсии
08.06.2018

Сегодня объявлено о внеочередном заседании правительства, которое назначено на 14.00.
Что же такого срочного могло произойти, чтобы министрам пришлось вторично на одной и той же неделе собираться на свои посиделки? 
В повестке дня всего семь вопросов. Шесть - мелочи, с которыми вполне могли подождать до следующей среды. А вот, на мой взгляд, основной причинный срочный вопрос. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты предложит срочные изменения в закон №156/1998 о государственной пенсионной системе. 
Начиная с 1 января 2017 года было законодательно определено, что работающие пенсионеры вправе просить пересмотра пенсий только по истечении двух отработанных лет. 
Теперь министр предлагает это положение кардинально изменить. Якобы в целях обеспечения основного принципа функционирования системы социального обеспечения - принципа равенства. Только не объясняется, кто кому должен быть равен! 
Министр врет. 
В законе о государственной пенсионной системе сказано, что целью закона является обеспечение справедливой и устойчивой пенсионной системы, которая обеспечит получателям пенсий достойный уровень жизни. Это при средних пенсиях на уровне 80 процентов минимального прожиточного уровня? 
Вот что именно предлагается. 
Начиная с 1 января 2019 года изменить правила - работающим пенсионерам дозволять просить пересмотра пенсий только после 15 лет отработки. То есть нужно выйти на пенсию, устроиться на работу, еще 15 лет продолжать платить взносы в социальный фонд! 
И эти требования предлагается применять вплоть до 2022 года. После чего изменят на 12-15 лет, потом - на 10-12 лет. 
Таким образом, работающим сегодня пенсионерам – официально это около 150 тысяч - уже не видать пересмотра своих пенсий. Потому как порог 80-летия переживают только 15 процентов. 
Работать - можно, а вот получать справедливую пенсию по принципу равенства - только через 15 лет!

При этом в Трудовом кодексе предусмотрено, что работодатели вправе безоговорочно увольнять пенсионеров. 
Никакой логики нет у так называемых государственных «мужей» и «жен».   
Ведь в стране острая нехватка рабочей силы. В среднем на одного работника - один пенсионер. А в районах - уже по два пенсионера. 
И при этом правительство во имя обеспечения равенства пенсионерам не разрешает пересчитывать пенсии!  

Между тем работающие пенсионеры и их работодатели аккуратно отсчитывают требуемую дань в социальный бюджет - по 23 процента работодатели и по 6 процентов - пенсионеры-работники. 
Это же махровая эксплуатация среди белого дня. 
Какой вывод можно сделать из всего этого? Работающие пенсионеры! Подавайте заявление в территориальные кассы социального страхования о пересчете пенсии до 1 января. Может, чего-нибудь и добьетесь. 


 
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