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Экономика
Канал RTR Moldova оштрафован на 85 тыс леев за трансляцию парада Победы
08.06.2018

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) оштрафовал в пятницу на 85 тыс. леев телеканал RTR Moldova за трансляцию Парада победы 9 мая в Москве.

Это самый крупный штраф, который когда-либо применялся по отношению к молдавским телеканалам, пишет infotag.md.

КСТР сослался на положения Кодекса о телевидении и радио, в который в прошлом году были внесены поправки, запрещающие трансляцию в Молдавии "иностранной пропаганды". КСТР считает, что "телеканал повторно нарушил положение Кодекса телевидения и радио о защите информационного пространства Молдовы". 

Генеральный директор "RTR-Moldova" Евгений Сергеев сказал на заседании, что "закон ограничивает ретрансляцию программ из России, однако трансляция парада велась в рамках специальной программы местного телеканала, а не российского".

"Мы ничего не нарушили. Закон запрещает информационные и информационно-аналитические программы, но не запрещает фильмы или прямые трансляции с событий. Мы не согласны с решением КСТР и намерены его обжаловать в суде", - заявил Сергеев.

Председатель КСТР Драгош Викол считает, что "аргументы руководства телеканала - попытка найти лазейки в законодательстве".

"Телеканалу следовало бы спросить КСТР о том, будет ли компания оштрафована за трансляцию парада, учитывая уже существующий штраф за подобное нарушение", - сказал Викол.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", 26 февраля КСТР оштрафовал телеканал "RTR-Moldova" на 50 тыс. леев (около трех тысяч долларов) за ретрансляцию трех сюжетов телеканала Россия 1. Руководство телеканала обжаловало решение в суде. В апреле еще один телеканал - Prime - был оштрафован за трансляцию в прямом эфире выступления президента РФ Владимира Путина в Федеральном собрании.

В декабре прошлого года парламент принял сразу в двух чтениях поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Президент Игорь Додон оспорил принятый закон в Конституционном суде. На этой неделе Конституционный суд Молдавии отклонил запрос президента Игоря Додона, признала закон конституционным и оставила его неизменным. Принятое решение КСМ является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента принятия.


 
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