Илан Шор обратится в суд сразу с 7 исками против Майи Санду

Причиной стала целая серия персональных нападок и обвинений в свой адрес, а также настойчивые попытки опротестовать победу представителя партии ШОР в местных выборах,

Примар Оргеева Илан Шор принял решение обратиться в судебные инстанции сразу с 7 исками против Майи Санду, передает kp.md.

Об этом он сообщил публично на свой страничке в социальных сетях.

Обращаясь напрямую к Санду Илан Шор написал:

«…Официально тебя информирую, что на следующей неделе мои адвокаты подадут 7 заявлений против тебя, из них некоторые в гражданский суд, по статье 16 Гражданского Кодекса, а остальные в правоохранительные органы, в отношении совершения тобой деяний, попадающих под статью 176 Уголовного Кодекса, которая предусматривает до 2 лет тюрьмы, а также по статье 70 Кодекса о правонарушениях. В этой связи, дорогая Майя, учитывая ряд доказательств, которые я готовлю, приготовься и ты, и приготовь всех своих друзей извиняться за каждое слово, сказанное в мой адрес и в адрес простых людей, которые хотят жить хорошо в Молдове, здесь и сейчас».

Ранее, Илан Шор неоднократно подвергался публичным нападкам и обвинениям со стороны Майи Санду и ее окружения. Примар Оргеева расценивал эти нападки в качестве мести за его сотрудничество со следствием и раскрытие коррупционных схем, что привело к уголовному преследованию и осуждению бывшего премьер-министра Владимира Филата. Известно, что Майя Санду была его приближенной коллегой по партии и правительству.

Со своей стороны Илан Шор ранее также публично обвинял Санду в политической нечистоплотности, а также соучастии в беззакониях, в период нахождения Санду в Кабинете министров Молдовы. В частности, он неоднократно намекал, что хорошо знает об участии Майи Санду в коррупционных актах, а также в том, что она персонально в качестве члена правительства участвовала в перекладывании бремени возвращения украденных из банков средств на плечи граждан страны.