Приднестровские депутаты теряют иммунитет

По представлению прокурора Тирасполя Аркадия Севастьянова, столичный горсовет согласился на привлечение к административной ответственности депутата Александра Самония.

Ему вменяется участие в несанкционированном митинге, организованном 2 июня на площади Суворова лидером Союза оппозиционных сил Приднестровья парламентарием-коммунистом Олегом Хоржаном.

По информации прокуратуры, депутат не просто активно участвовал в митинге, но также помогал организаторам: «Самоний сопровождал это мероприятие материально-технически, оказывал содействие транспортом, предоставлением и организацией использования звукозаписывающей аппаратуры».

Как сообщают «Новости Приднестровья», депутат, комментируя снятие с него иммунитета, заявил, что возбуждение против него дела об административном правонарушении «не что иное, как показательные репрессии за инакомыслие, за несогласие с текущим положением дел в республике».

По словам вице-спикера приднестровского парламента Галины Антюфеевой, присутствующей на сессии Тираспольского горсовета, «не надо путать оппозицию и враждебную деятельность».

«Оппозиция — это люди, которые высказывают свою точку зрения, предлагают какие-то изменения, какие-то программы, законодательные инициативы, участвуют в жизни страны, критикуя власть за какие-то недоработки. Но то, что вы делаете на протяжении долгих лет, это называется враждебная деятельность, направленная на подрыв государственности, подрыв устоев нашего государства, ориентированности на Россию. С этого начинаются „майданы“ и всё остальное», — заявила Антюфеева.

Большинство из присутствующих на заседании депутатов поддержали требования прокуратуры, один воздержался. После заседания Александру Самонию вручили повестку, он должен явиться в прокуратуру уже сегодня. Степень виновности депутата во вмененном ему правонарушении определит суд.

«Вы должны пересмотреть своё отношение к тому, что делаете. Никто не возражает, чтобы вы критиковали и были оппозицией, но делайте это всё в рамках закона, и никто вас не будет привлекать», — заключила заместитель председателя приднестровского Верховного совета.

EADaily сообщало ранее, что парламент Приднестровья 6 июня снял неприкосновенность с лидера приднестровских коммунистов Олега Хоржана. Против него инициировано как административное, так и уголовное преследование. Парламентарий подозревается в применении силы по отношению к сотрудникам милиции. После организованного им митинга протеста с требованием отставки руководства республики, Хоржан пытался пройти в помещение дежурной части тираспольского ГУВД к задержанным участникам несанкционированного мероприятия.

После снятия неприкосновенности, в перерыве пленарного заседания, Олег Хоржан был взят под стражу. Если его вина будет доказана в суде, оппозиционеру грозит до пяти лет лишения свободы.