9 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Примэрия не отвечает на звонки Нэстасе по поводу сноса кинотеатра "Gaudeamus"
09.06.2018

Дому с видом на кладбище - быть. Работы по сносу кинотеатра "Gaudeamus" площадью 1007,5 квадратных метра выполняются на авторизованной основе, сообщает примэрия муниципия Кишинев в пресс-релизе. Он появился в ответ на появившуюся сегодня информацию в прессе о демонтаже крыши здания, передает IPN.

Муниципалитет сообщает, что здание на улице Василе Александри, 4 находится в частной собственности с 2004 года. По просьбе экономического агента примэрия муниципия Кишинев выдала разрешение на снос еще 19 августа 2016 года. Административный акт был оспорен в суде представителями гражданского общества -ассоциацией молодых артистов "Oberliht". Члены ассоциации представили ряд аргументов в пользу сохранения кинотеатра и попросили включить здание в реестр  памятников местного значения.

Но 20 сентября 2017 года суд отклонил ходатайство о судебном разбирательстве, установив, что авторизация выдана на законном основании. 27 февраля 2018 года примэрия выдала сертификат об урбанизме для разработки зонального городского плана для данного участка земли с целью размещения жилого комплекса.

Избранный примар Андрей Нэстасе был проинформирован о том, что крышу начали демонтировать два дня назад тайно. Он призвал заместителей примара Нистора Грозаву и Руслана Кодряну вмешаться и остановить работы по сносу кинотеатра "Gaudeamus". Нэстасе говорит, что он несколько раз пытался связаться с ответственными лицами примэрии, но никто не отвечает на телефонные звонки. Он также посетил место будущего строительства и снялся на видео.  

В видеоролике Нэстасе говорит, что, хотя вокруг очень много людей, включая детей, демонтаж происходит без соблюдения мер безопасности: "Установлено только несколько больших камней на расстоянии 4-5 метров от здания в качестве отметки. Господа Руслан Кодряну и Нистор Грозаву должны выйти и ясно сказать, что происходит в "Gaudeamus". И если нарушаются положения закона, следует принимать меры для прекращения этих работ. Я обратился к полиции с просьбой вмешаться и проверить, насколько соблюдался закон, когда были начаты работы по сносу крыши".

И это все, что избранный примар пока может сделать. Избирательный совет Кишиневского избирательного округа рассматривает сегодня последние замечания в связи с констатацией отдельных отклонений при составлении протоколов о подсчете голосов во втором туре выборов. Секретарь совета Виталие Мирон сообщил IPN, что в понедельник, 11 июня до обеда отчет о подведении итогов выборов на всех 306 избирательных участках, поступившие уведомления и решения местного избирательного органа будут переданы в суд муниципия Кишинев, отделение Чентру. Избирательные бюллетени уже сданы в суд. С понедельника в распоряжение суда будут десять дней для вынесения решения о действительности выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Ранее коллеги Нэстасе уже говорили, что власти начали против избранного примара политику саботажа. Об этом, в частности, сказал вице-председатель партии "Платформа DA" Александр Слусарь. Он отметил в социальных сетях, что окружной избирательный совет не спешит передавать документы о результатах выборов на утверждение в суд сектора Чентру. "Вместе с тем в примэрии активно идут приготовления, чтобы создать вакуум вокруг нового примара и помешать его работе: многие советники получили указание бойкотировать заседания МСК, уходить в отпуск, с тем, чтобы не было кворума, и новый градоначальник не смог назначить вице-примаров", - считает Слусарь


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.