Примэрия не отвечает на звонки Нэстасе по поводу сноса кинотеатра "Gaudeamus"

Дому с видом на кладбище - быть. Работы по сносу кинотеатра "Gaudeamus" площадью 1007,5 квадратных метра выполняются на авторизованной основе, сообщает примэрия муниципия Кишинев в пресс-релизе. Он появился в ответ на появившуюся сегодня информацию в прессе о демонтаже крыши здания, передает IPN.

Муниципалитет сообщает, что здание на улице Василе Александри, 4 находится в частной собственности с 2004 года. По просьбе экономического агента примэрия муниципия Кишинев выдала разрешение на снос еще 19 августа 2016 года. Административный акт был оспорен в суде представителями гражданского общества -ассоциацией молодых артистов "Oberliht". Члены ассоциации представили ряд аргументов в пользу сохранения кинотеатра и попросили включить здание в реестр памятников местного значения.

Но 20 сентября 2017 года суд отклонил ходатайство о судебном разбирательстве, установив, что авторизация выдана на законном основании. 27 февраля 2018 года примэрия выдала сертификат об урбанизме для разработки зонального городского плана для данного участка земли с целью размещения жилого комплекса.

Избранный примар Андрей Нэстасе был проинформирован о том, что крышу начали демонтировать два дня назад тайно. Он призвал заместителей примара Нистора Грозаву и Руслана Кодряну вмешаться и остановить работы по сносу кинотеатра "Gaudeamus". Нэстасе говорит, что он несколько раз пытался связаться с ответственными лицами примэрии, но никто не отвечает на телефонные звонки. Он также посетил место будущего строительства и снялся на видео.

В видеоролике Нэстасе говорит, что, хотя вокруг очень много людей, включая детей, демонтаж происходит без соблюдения мер безопасности: "Установлено только несколько больших камней на расстоянии 4-5 метров от здания в качестве отметки. Господа Руслан Кодряну и Нистор Грозаву должны выйти и ясно сказать, что происходит в "Gaudeamus". И если нарушаются положения закона, следует принимать меры для прекращения этих работ. Я обратился к полиции с просьбой вмешаться и проверить, насколько соблюдался закон, когда были начаты работы по сносу крыши".

И это все, что избранный примар пока может сделать. Избирательный совет Кишиневского избирательного округа рассматривает сегодня последние замечания в связи с констатацией отдельных отклонений при составлении протоколов о подсчете голосов во втором туре выборов. Секретарь совета Виталие Мирон сообщил IPN, что в понедельник, 11 июня до обеда отчет о подведении итогов выборов на всех 306 избирательных участках, поступившие уведомления и решения местного избирательного органа будут переданы в суд муниципия Кишинев, отделение Чентру. Избирательные бюллетени уже сданы в суд. С понедельника в распоряжение суда будут десять дней для вынесения решения о действительности выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Ранее коллеги Нэстасе уже говорили, что власти начали против избранного примара политику саботажа. Об этом, в частности, сказал вице-председатель партии "Платформа DA" Александр Слусарь. Он отметил в социальных сетях, что окружной избирательный совет не спешит передавать документы о результатах выборов на утверждение в суд сектора Чентру. "Вместе с тем в примэрии активно идут приготовления, чтобы создать вакуум вокруг нового примара и помешать его работе: многие советники получили указание бойкотировать заседания МСК, уходить в отпуск, с тем, чтобы не было кворума, и новый градоначальник не смог назначить вице-примаров", - считает Слусарь