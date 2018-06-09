КСТР "рекомендует" телеканалам бесплатно рекламировать строительство "Арены Кишинева", в том числе во время выборов

Координационный совет по телевидению и радио рекомендовал телеканалам и радиостанциям бесплатно размещать ролики, которые продвигают идею строительства "Арены Кишинева", которую инициировала Демократическая партия. Как передает агентство "ИНФОТАГ", это решение в пятницу принял КСТР по запросу министерства просвещения, культуры и исследований.

Член КСТР Татьяна Бурага подчеркнула, что следует согласиться с предложением министерства, так как подготовленные ролики "не только информируют общество о положительных моментах будущего комплекса, но и продвигают здоровый образ жизни".

"Ролики очень притягательны, хорошо сделаны. Они не только показывают будущий спортивный комплекс, но и рассказывают об известных личностях, которые добились значительных успехов в спорте, стимулируя молодежь заниматься спортом", - сказал председатель КСТР Драгош Викол.

Члены КСТР единогласно приняли решение, которое рекомендует вещателям бесплатно размещать пять рекламных роликов с целью продвижения проекта "Арена Кишинева". Согласно рекомендации, ролики следует размещать в два этапа - 11 июня-11 июля и 1 октября - 15 декабря, в разгар избирательной кампании.

Идею строительства комплекса "Арены Кишинева" озвучил в марте 2018 года председатель ДПМ Влад Плахотнюк, а проект представил тогда же на брифинге ДПМ спикер парламента Андриан Канду. Он заявил, что комплекс будет строиться на основе государственно-частного партнерства. В бюджете на это предусмотрено 200 миллионов лей, остальные средства - за счет инвестора. Парламент выделил под проект 70 гектаров земли в пригороде Кишинева - Ставчены. Из них 10 га - на строительство комплекса, а еще 60 га - на инфраструктуру. Объявлен конкурс для отбора частного партнера. Он продлится до 4 июля.