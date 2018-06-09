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Политика
Юрие Рошка отправлен на скамью подсудимых по делу об извлечении выгоды из влияния
09.06.2018

Уголовное дело, в котором политик Юрие Рошка обвиняется в извлечении выгоды из влияния в особо крупных пропорциях, было направлено в суд. По данным антикоррупционной прокуратуры, обвиняемый якобы потребовал от управляющего компании один миллион евро для оказания влияния на лиц, принимающих решения в судебной системе, чтобы вынести благоприятное решение предпринимателю в ходе экономических судебных разбирательств, сообщает IPN.

Уголовное расследование начато на основании донесения бизнес-администратора. Согласно материалов дела, в декабре 2009 года обвиняемый потребовал и получил от предпринимателя иностранную валюту в размере 117 тысяч долларов. После того, как в феврале 2010 года суд вынес неблагоприятное решение осведомителю в судебном процессе, по просьбе обвиняемого он передал ему еще 110 000 долларов для решения этого вопроса.

Если суд признает его виновным, политику грозит штраф в размере от 4000 до 6000 условных единиц или тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Прокурор отклонил просьбу заявителя о его признании  потерпевшим в деле о возврате отправленных денег, поскольку в соответствии с законом в случае совершения преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния, денежные суммы возвращаются в пользу государства.

Сотрудники правоохранительных органов применяли изъятия денег, выявленных во время обысков в помещении ответчика, на общую сумму около 250 000 леев, а также на недвижимые активы на сумму около 2,4 млн. леев.


 
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