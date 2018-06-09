Пенсии работающих пенсионеров увеличат вдвое

Правительство одобрило законопроект о повышении пенсий для работающих пенсионеров. Документ предлагает на первом этапе увеличить вдвое соцвыплаты гражданам, достигшим пенсионного возраста в 1999 год, трудовой стаж которых превышает 15 лет. Затем поэтапно пересчитают в соответствии с дополнительным страховым стажем и остальные пенсии.

По расчётам Минтруда и соцзащиты, в 2019 году поправка коснется почти двух с половиной тысяч пенсионеров, в 2020 - более пяти с половиной тысяч.

"Средний размер пенсии вырастет с 1900 леев до 3765. В среднем на 1864 лея. К 2020 году будет установлена и регламентирована сумма, которую будут получать граждане после пересмотра пенсии", - сказала министр труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.

Среди тех, кого коснется повышение, - актриса и преподаватель дикции Вера Мереуцэ. Ее голос каждый день звучит в столичных троллейбусах. Она вышла на пенсию в 1992 году, но до сих пор продолжает работать и платить налоги. Вера Мереуца уверена: законодательная инициатива восстановит справедливость для многих пенсионеров.

"Было бы честно, справедливо пересмотреть и пересчитать. С тех пор, как я вышла на пенсию, я наработала такой дополнительно стаж, что могу снова выйти на пенсию. Пока человек трудоспособен, у него должна быть возможность работать", - отметила актриса Вера Мереуцэ.

Елена Вынту из села Бульбоака Новоаненского района продолжала преподавать в школе биологию и химию до 2013 года, хотя пенсионного возраста достигла в 1995-ом.

"Инициатива очень нужная, ведь жизнь сегодня такая тяжелая. Я очень люблю свою профессию, и работала, даже несмотря на предупреждения врачей об угрозе развития астмы. Боялась только того, что мне не разрешат работать", - сказала бывшая учительница Елена Вынту.

Согласно законопроекту, получатели могут обратиться за пересмотром пенсии один раз.

"Очень важно не пускаться в спекуляции. Я никогда не говорил, что мы повысили пенсии. Мы все это время пытались улучшить пенсионную систему, которая была несправедливой", - отметил премьер-министр Павел Филип.