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Нэстасе еще не решил, будет ли отправлять в отставку Грозаву
09.06.2018

Об этом избранный примар Кишинева заявил в рамках передачи на частном телеканале. В частности, Андрей Нэстасе дал понять, что пока еще принял решение ни в отношении Нистора Грозаву, ни в отношении Руслана Кодряну.

 – Приду в примэрию и посмотрю, – сказал он, отвечая на вопрос ведущей, вписываются ли эти чиновники в критерии, выдвигаемые Нэстасе по отношению к чиновникам, занимающим руководящие посты в городской администрации, передает aif.md.  

Отметим, что в отличие от Нэстасе, Чебан давно определился с тем, что следовало бы сделать с Грозаву. 

– Безусловно, он должен освободить кресло вице-примара, так как занимает его незаконно и принимал незаконные решения, причастен к выдаче авторизаций, которые привели к уродованию города, – говорил кандидат ПСРМ во время избирательной кампании.  Что касается Руслана Кодряну, ранее назначенного на пост вице-примара Сильвией Раду, которая, в свою очередь, незаконно стала врио примара, Чебан отметил, что он хорошо подготовленный специалист, но, как и Раду, получил должность в обход закона. А потому, следуя букве закона, и он должен быть отправлен в отставку, отмечал социалист.


 
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