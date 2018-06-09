Кристи Данилец: Судьи-трусы, уязвимые для шантажа и некомпетентные, в ВСМ выбирают таких же, как они

В Республике Молдова в настоящее время существуют две серьёзные проблемы в области правосудия: отсутствие независимости судей и продвижение по служебной лестнице людей, лишённых заслуг. Об этом заявила бывший член Высшего совета магистратуры Татьяна Рэдукану в эфире передачи "Cutia neagră" на телеканале TV8, передаёт IPN.

По её словам, в настоящее время в Молдове у судьи нет подлинной независимости, независимости выносить законные решения и не бояться вынести решение в том случае, когда присутствует политический интерес, отсутствует мужество выносить решения в соответствии с законом. „Вторая проблема заключается в продвижении лишённых заслуг лиц на должности в Апелляционном суде, Высшей судебной палате, в продвижении лиц с сомнительной репутацией, которые этого не заслуживают, которые не обладают авторитетом в рамках судебной системы, но их при этом продвигают по службе”, - заявила бывший член ВСМ.

Судья также рассказала, что судьи не ощущают поддержки со стороны ВСМ. „Судья должен знать, что если у него возникнут проблемы в результате вынесения некоего решения, или в том случае, если кто-то будет настаивать на вынесении некоего решения, он сможет обратиться в Высший совет магистратуры, и там его поймут и окажут поддержку”, - отметила Татьяна Рэдукану.

Бывший член Высшего совета магистратуры Румынии Кристи Данилец считает, что если среди судей существуют трусы, лица, уязвимые для шантажа, коррумпированные и некомпетентные, то членами ВСМ они выбирают таких же людей. По его мнению, у судей имеется социальная миссия, они должны не только выносить решения по делам, но и отстаивать верховенство закона и гарантировать права человека. „Если эти люди, которые сегодня являются судьями, считают, что достаточно просто быть юристом, то они ошибаются. Они должны взять на себя социальную роль, потому что от решения судьи зависит судьба банка, из которого крадут миллиарды, зависит карьера политиков, зависит, вероятно, судебная практика страны”, - подчеркнул Кристи Данилец. По его словам, если судьи этого не осознают, значит налицо проблема, связанная с отсутствием профессиональной культуры.