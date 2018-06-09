Андрей Нэстасе победил при поддержке ДПМ или несмотря на её позицию, мнения

Противоположенные мнения были высказаны в ходе дискуссии об избрании лидера партии Платформа „Достоинство и правда” Андрея Нэстасе генпримаром муниципия Кишинёв. В то время как одни участники обсуждения считают, что его победа была бы невозможна без поддержки со стороны Демократической партии, другие говорят, что избиратели выбрали того кандидата, который в большей мере находится в оппозиции к ДПМ, передаёт IPN.

Депутат-социалист Богдан Цырдя считает, что у Андрея Нэстасе не было бы ни малейших шансов победить на выборах без поддержки Демократической партии. По его мнению, избранный примар продолжит ту же политику, которую проводил его предшественник Дорин Киртоакэ. „Он не будет открыто выступать против альянса с Демократической партией, а в ноябре 2018 года он создаст этот альянс”, - заявил депутат в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova.

Историк Владимир Яниев считает, что электорат не осознал свою решающую роль в избирательном процессе, а воспринял себя в качестве участника с одной из сторон. Избиратели проголосовали по принципу „свой” / „чужой”, и это увело их в сторону от вопросов, которые обсуждались в ходе кампании. „Это наша большая беда, и это связано, в том числе, с кандидатами, которые отчасти пытались – и отчасти это у них получилось, а отчасти нет – спуститься с вопросов геополитики на уровень местных проблем”, - заявил историк.

Директор Института стратегических инициатив Андрей Попов считает, что во втором туре новых выборов в муниципии Кишинёв избиратели задали себе вопрос не столько о том, кто из двух кандидатов более подготовлен к должности примара, сколько о том, кто из них более оппозиционен к данной системе во главе с Демократической партией. „И я думаю, что на этот вопрос большинство людей ответили, что более невыгоден Демпартии Андрей Нэстасе, и в этом во многом заключался мотив их выбора”, - заявил Андрей Попов.

3 июня Андрей Нэстасе одержал победу в электоральной борьбе за муниципий, набрав 52,57% голосов.