Агентство по защите прав потребителей дало рекомендации для клиентов такси

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком выпустило рекомендации для людей, пользующихся услугами служб такси.

Об этом сообщает bizlaw.md и приводит список рекомендаций:

- Садясь в такси вы должны убедиться, что транспортное средство принадлежит уполномоченной компании. У него должны быть желтые регистрационные номера. Лампа такси должна быть функциональной и крепиться к машине. Кроме того, внутри автомобиля должен быть установлен счетчик (устройство, которое вычисляет пройденное расстояние и выдает квитанцию).

- На передней двери машины должен быть указан тариф за километр, час и стоянку. Эти цифры должны быть видны с расстояния в пять метров.

- Внутри автомобиля должен находится бейдж с фотографией и данными водителя.

- Потребитель может попросить водителя предоставить ему: отчет о метрологической проверке таксометра, сертификат профессиональной компетентности водителя и дорожную карту.

- В конце поездки пассажир должен оплатить за проезд, согласно кассовому чеку.

- Потребитель может попросить водителя доехать до конечного пункта назначения по любому маршруту, открытому для общественного трафика. Допускается перевозка багажа, который, согласно манометру, может свободно размещаться в багажном отделении.

- Если вы считаете, что ваши права были нарушены в ходе пользования услугами службы такси, вы можете подать жалобу непосредственно в компанию поставщика услуг. Если требование было не удовлетворено, следует обратиться в Агентство по защите прав потребителей.