5 классных фестивалей июня

Мы продолжаем рассказывать, что вам делать в июне. Итак, 5 классных фестивалей в пределах страны.

Пакет «All inclusive» включает экскурсию на винный завод, обед (запечённые на гриле мясо и овощи), десерты из клубники, мороженое, охлаждающие коктейли из клубники в сочетании с белыми винами «Château Vartely». Также будет организован бесплатный проезд по маршруту: Кишинёв – Оргеев – Кишинёв. Место отправления: бул. К. Негруцци, 7, гостиница «Chișinau». Время отправления: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Когда: 10 июня, в 11:00

Где: Château Vartely

Цена: 300 (для детей) — 460 (для взрослых) леев

DESCOPERĂ

Фестиваль классической музыки под открытым небом DescOPERĂ состоится уже в третий раз. Он будет состоять из трёх спектаклей:

15 июня, в 19:00 — самое знаменитое творение немецкого композитора Карла Орффа, его монументальная сценическая кантата «Carmina Burana»;

16 июня, в 19:00 — «Набукко» Джузеппе Верди, опера в 4 актах;

17 июня, в 19:00 — вечер «Иоганна Штрауса – короля вальсов».

Когда: 15 — 17 июня

Где: село Бутучены

Цена: 35 — 300 леев

Лайн-ап такой: Silat Beksi [Modeight Records/ Ukraine], Alex Rusu [Cuplet, Aforisme Records/ Romania], Hellen Mills [RA+RE/ Moldova], Ygor [ SOLAR, Aforisme Records/ Moldova].

Когда: 15 — 16 июня

Где: Business Centru Ialoveni

Цена: 100 леев

Праздник сыра от местных производителей. Важное событие как для знатоков и любителей сыров, так и для ремесленников, занятых в молочно-сырном производстве.

Когда: 16 июня, в 12:30

Где: село Хородиште, Резина

Цена: уточняется

Каждый год для фестиваля выбирают новое место, и это всегда максимально дикая природа, всё, что есть от технического прогресса, — это музыкальная аппаратура. Машины не заезжают (рядом организуется охраняемая парковка), алкоголь не продаётся. Живут в палатках, пьют воду из родника, готовят на костре, ведут себя экологически осознанно. На самом фестивале скучать не придётся — мастер-классы, театр, кино, музыка, экскурсии, огненное шоу, йога, медитации. Участники — музыканты и мастера из Мали, Молдовы, Украины, Румынии, Бельгии, Польши, Италии и других стран.

Когда: 23 июня — 1 июля

Где: Единецкий район, ущелье неподалеку от села Фетешты

Цена: 150 леев (до 15 июня) — 200 леев