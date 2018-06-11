Почему в Молдове медицина - вне закона

Думитру БАРБАЛАТ

Для мировой индустрии здравоохранения пациент является сырьем и главным источником доходов. Интересно, что в молдавском законе от 1995 года «Об охране здоровья» вообще нет определения термина «охрана здоровья».

Есть закон, но нет определения.

Правда, в первой статье изначально было сказано, что за нарушение законодательства об охране здоровья, санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил следует наказание. Но в УК РМ есть 17 статей о наказаниях за убийства и прочие тяжкие деяния, но нет статьи об ответственности за неоказание своевременной и достаточной медицинской помощи.

С августа 2017 года фразу «санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил», заменили на «общественное здоровье» - не думая о последствиях, одолжили с английский термин «public health», который якобы чаще применяется в мировой практике здравоохранения.

Однако медицина так и не вывела однозначное определение терминов «охрана здоровья», «общественное здоровье» или «публичное здоровье». Одни определения фокусируются на результатах, другие на расходах, третьи все сводят к ответственности. Однако по большей части определение «общественное и/или публичное здоровье, здоровье населения» предлагают понимать как необходимость улучшения систем здравоохранения.

Возвращаемся к системе здравоохранения.

Какие актеры на этом рынке у нас есть кроме населения, больных?

Законом об охране здоровья (ст.2) предусмотрено, что система здравоохранения состоит из лечебно-профилактических, санитарно-профилактических, санитарно противоэпидемических, фармацевтических и других учреждений. То есть законодательно, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и национальная компания медицинского страхования - вне закона. Они как бы сами по себе.

НКМС была учреждена в 2001 году, устав был утвержден правительством в 2002-м. В нем сказано, что НКМС создана с целью управления медицинскими фондами. То есть деньги - главное, а наше здоровье их не интересует.

Многие думают, что основное действующее лицо в здравоохранении - минздрав. Ошибаетесь.

Согласно регламенту о министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты (постановление правительства от 30 августа 2017 года) министерство должно выполнять функции в следующих областях деятельности: здравоохранение, труд, социальная защита и демография.

Вроде есть функция «здравоохранение». Но ведь в законе сказано не о здравоохранении, а об общественном здоровье. А минздрав по закону не есть часть системы здравоохранения, как и НКМС. А понятие общественного здоровья было введено законом с 18 августа 2017 года.

Умники, которые готовили проект регламента, и члены правительства, которые 30 августа утвердили регламент министерства, должны были все это учесть.

Подводим итог.

Конституция (ст.36) гарантирует «право на охрану здоровья». Закон об охране здоровья ничего не гарантирует, а просто отфутболивает обратно к Конституции: провозглашает, что законодательство об охране здоровья базируется на Основном законе, и состоит из закона №411/1995 и других нормативных актов. Других, всяких.

И что? По Конституции регулирование в соответствующей области должно осуществляться органическими и ординарными законами, а закон отсылает обратно к Конституции. Плюс отраслевое министерство и НКМС законодательно не являются частью системы здравоохранения.

Отраслевое министерство - вроде есть, но единой системы здравоохранения нет. НКМС онозначно занята только распилом медфондов.

Не болейте! Не становитесь источником дохода топорной медицины, существующей вне конституционных норм и законов!

Что же делать чиновникам? Однозначно - начать с Конституции, пересмотреть закон об охране здоровья, разработать и утвердить нормативные акты во исполнение Конституции и охраны здоровья нации.

Вот какие определения содержаться в законах о здравоохранения РФ и Румынии.

Румыния, закон №95/2006 о реформе здравоохранения:

Общественное здравоохранение – состояние здоровья населения по отношению к детерминантам в области здоровья: социально-экономические, биологические, экологические, образа жизни, обеспечение медицинскими услугами, качества и доступности медицинских услуг.



Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-I:

Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, и противоэпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

Уголовный кодекс РМ, Глава II

Преступления против жизни и здоровья личности

Статья 145. Умышленное убийство

Статья 146. Убийство, совершенное в состоянии аффекта

Статья 147. Детоубийство

Статья 148. Лишение жизни по желанию лица (эвтаназия)

Статья 149. Лишение жизни по неосторожности

Статья 150. Доведение до самоубийства

Статья 151. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью

Статья 152. Умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью

Статья 155. Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью

Статья 156. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта

Статья 157. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности

Статья 158. Торговля человеческими органами, тканями и клетками

Статья 159. Незаконное производство аборта

Статья 160. Незаконное осуществление хирургической стерилизации

Статья 161. Осуществление искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона без согласия пациентки

Статья 162. Неоказание помощи больному

Статья 163. Оставление в опасности.