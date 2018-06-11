Победивший онкологию звездный актер вернулся в Молдову и стал похож на Федора Бондарчука

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян приехал на родину.

Прибыв в Молдову, популярный российский актер сделал селфи «на природе». Андрей сфотографировал себя с трехдневной щетиной и в кепке.

- Дома, - лаконично подписал Гайдулян фото, которое он опубликовал в своем Instagram с геотегом Chisinau, Moldova.

Поклонники актера поделились мнениями об этом снимке. Несколько человек посчитали, что он похож на Федора Бондарчука. «Похудел», «Красавчик», «Добро пожаловать в Молдову! Приезжай ко мне на пироги», «На этом фото похож на Бондарчука», - написали фолловеры.

В 2015 году у Гайдуляна диагностировали лимфому, он перенес несколько курсов химиотерапии. Выздоровление Андрея было омрачено распадом его семьи. В ноябре прошлого года он расстался с женой Дианой Очиловой, много сделавшей для спасения жизни уроженца Кишинева в тяжелые для него дни.

А весной этого года стало известно, что возлюбленной 34-летнего Андрея Гайдуляна стала 26-летняя актриса Александра Велескевич. Она окончила Школу-студию МХАТ и снялась в популярном сериале «Филфак».