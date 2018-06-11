11 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Победивший онкологию звездный актер вернулся в Молдову и стал похож на Федора Бондарчука
11.06.2018

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян приехал на родину.

Прибыв в Молдову, популярный российский актер сделал селфи «на природе». Андрей сфотографировал себя с трехдневной щетиной и в кепке.

- Дома, - лаконично подписал Гайдулян фото, которое он опубликовал в своем Instagram с геотегом Chisinau, Moldova.

Поклонники актера поделились мнениями об этом снимке. Несколько человек посчитали, что он похож на Федора Бондарчука. «Похудел», «Красавчик», «Добро пожаловать в Молдову! Приезжай ко мне на пироги», «На этом фото похож на Бондарчука», - написали фолловеры.

В 2015 году у Гайдуляна диагностировали лимфому, он перенес несколько курсов химиотерапии. Выздоровление Андрея было омрачено распадом его семьи. В ноябре прошлого года он расстался с женой Дианой Очиловой, много сделавшей для спасения жизни уроженца Кишинева в тяжелые для него дни.

А весной этого года стало известно, что возлюбленной 34-летнего Андрея Гайдуляна стала 26-летняя актриса Александра Велескевич. Она окончила Школу-студию МХАТ и снялась в популярном сериале «Филфак».


 
Количество просмотров:
198
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.