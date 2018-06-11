Молдова добилась заметного прогресса в укреплении некоммерческого сектора, посол

Благодаря усилиям неправительственных организаций, Республика Молдова добилась заметного прогресса в укреплении некоммерческого сектора и в расширении участия общественности в гражданской деятельности. И примером в этом смысле является перенаправление 2% от подоходного налога на нужды НПО. Об этом заявил посол США в Кишинёве Джеймс Петтит, выступая на ярмарке НПО, которая проходит в субботу, 9 июня, в Городском саду им. Штефана чел Маре ши Сфынт, передаёт IPN.

По словам американского дипломата, знаковым примером активности общественности является отчисление 2% от уплачиваемого государству подоходного налога – процедура, запущенная в прошлом году. Так, свыше 50 тысяч молдавских граждан смогли направить несколько миллионов леев на осуществление важных для них, как граждан, дел. Посол убеждён, что эта цифра будет увеличиваться с каждым годом, потому что каждый гражданин знает об этой возможности сделать пожертвование.

„Краеугольным камнем любого демократического общества является гражданское участие. Пять лет назад правительство США запустило программу „Партнёрства ради устойчивого гражданского общества в Молдове”, чтобы поощрить молдавских граждан к более активному участию в улучшении страны”, - отметил посол. Джеймс Петтит выразил надежду на то, что парламент продолжит сотрудничество с гражданским обществом в целях улучшения среды для работы НПО.

Американский дипломат призвал всех граждан Молдовы участвовать в проектах в их родных населённых пунктах: либо посредством волонтёрской деятельности, либо путём создания собственной НПО, либо через пожертвование денег на важные для них и их семей дела. Не следует забывать, что лучшее будущее для граждан может прийти только за счёт участия и сотрудничества, заключил посол США в Кишинёве.