Новая рабочая неделя в Молдове начнется с кратковременных дождей

По прогнозам синоптиков, 11 июня в республике ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках ожидается плюс 27. В Бельцах - на градус больше. В Оргееве дневной максимум составит 29 градусов. В Тирасполе и Леове - 31. В Комрате и Кагуле - плюс 32, пишет publika.md.

В Кишиневе ночью термометры покажут плюс 17. Днем воздух прогреется до 30 градусов. В ближайшее время сохранится жаркая погода, до плюс 33, в середине недели возможны кратковременные дожди с грозами.

И о погоде в Европе. В Риме - 32 градуса. В Берлине синоптики прогнозируют плюс 25. В Мадриде, Париже и Лондоне дневной максимум составит 22 градуса.

В Вене и Белграде - 31. На градус меньше ожидается в Будапеште. В Варшаве дождь и плюс 27. В Праге воздух прогреется до 26 градусов.

В Бухаресте и Афинах термометры покажут плюс 31. В Анкаре - 30. В Киеве переменная облачность и плюс 27. В Москве синоптики прогнозируют 20 градусов.