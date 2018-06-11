Как парламент подкупил Счетную палату

Около месяца назад Счетная палата обнародовала информацию об отчете за 2017 год. Говорилось о том, что выявлено нарушений на миллиард. Данные передало ИА IPN. Но вот отчет официально опубликован. И в нем ничего нет. Никакого объявленного ранее миллиарда.

В прошлом году Счетная палата 19 мая опубликовала свой отчет о деятельности в 2016 году, в котором указывалось, что выявлены несметные финансовые нарушения. Давалась динамика: в 2014 году нарушений на 9,85 миллиарда лей, в 2015 году - на 17,38 миллиарда, в 2016 году - на 20,83 миллиарда лей.

Затем председатель СП представил отчет на пленарном заседании парламента, и 20,83 миллиарда превратились уже в 11 миллиардов лей.

И никто на обратил внимание на усушку и утруску финансовых нарушений, выявленных аудиторами и зафиксированными в актах Счетной палаты.

Затем по результатам слушания было опубликовано решение парламента. Но сам отчет (переделанный и откорректированный) не стал составной частью решения. Но решение СП №6/15.03.2017 было опубликовано в МО. И это вещдок.

Затем последовало поощрительное решение парламента - всем аудиторам разрешили доплачивать ежемесячно к зарплате по 1,5 средних зарплаты по экономике. Председателю - 4,5, а заму - 4,3. В решении сказано - за перформанс и риски.

В последнем МО опубликован отчет за 2017 год. И из этого отчета все финансовые нарушения как ветром сдуло. Никаких данных.

Налицо подкуп аудиторов и руководства Счетной палаты парламентом.

И если бы все это было за счет депутатов, то была бы одна беда. Точнее - не жалко. Но ведь зарплату сотрудникам СП платят из госбюджета.

Законы о госбюджетах показывают: аудирующие госструктуры тоже воруют из бюджета. 2017 год: расходы на персонал - 21,78 миллиона лей, использовали полностью при 13-процентной неукомплектованности штатов. 2018 год: расходы на персонал уже 37,32 миллиона лей, на 15,84 миллиона больше. То есть на 73 процента больше, чем в предыдущем году! И это притом, что всем госслужащим министерств и ведомств в текущем году в среднем повысили зарплаты только на 7,94 процента.



Думитру БАРБАЛАТ



Перечень постановлений «перформансных» проверок Счетной палаты, в ходе которых не выявлены финансовые нарушения

Постановление №12 от 05.04.2017 об утверждении отчета аудита «Менеджмент систем надзора за дорожным движением»

Постановление №16 от 26.04.2017 по отчету аудита консолидированной финансовой отчетности министерства здравоохранения и подведомственных учреждений, составленной по состоянию на 31.12.2016 г.

Постановление №20 от 26.05.2017 по рассмотрению отчета аудита относительно релевантности инструментов управления принудительным исполнением налогового/таможенного обязательства в 2014-2016 годах

Постановление №39 от 19.09.2017 по отчету аудита финансовой отчетности национальной комиссии по финансовому рынку по состоянию на 31 декабря 2016 года

Постановление №34 от 20.07.2017 по отчету финансового аудита достоверности финансовой отчетности, связанной с внедрением проекта «Реформа образования в Молдове» за 2016 бюджетный год

Постановление №32 от 05.07.2017 по отчету аудита консолидированной финансовой отчетности национального агентства по безопасности пищевых продуктов и некоторых подведомственных учреждений за 2016 год и по отчету аудита о соответствии деятельности национального агентства по безопасности пищевых продуктов и некоторых подведомственных субъектов в 2016 году

Постановление №30 от 04.07.2017 по отчету аудита эффективности «Эффективность администрирования публичного имущества комбинатом по производству вин «Cricova» АО и центром бизнеса и туризма «Cricova-Vin» АО в 2015-2016 годах»

Постановление №28 от 22.06.2017 по отчету аудита соответствия, ассоциированного с аудитом эффективности управления опасными и производственными отходами, и их побочного воздействия

Постановление №72 от 20.12.2017 по отчету аудита эффективности республиканского фонда и местных фондов социальной поддержки населения

Постановление №71 от 20.12.2017 по отчету аудита эффективности управления национальным экологическим фондом за 2016 бюджетный год

Постановление №69 от 19.12.2017 по отчету аудита эффективности «Гарантирует национальное агентство по безопасности пищевых продуктов проведенными контролями то, что все продукты питания, поступившие в результате импорта, являются безопасными и не представляют опасности для здоровья потребителей?»

Постановление №68 от 18.12.2017 по отчету аудита финансовых ситуаций проекта «Повышение эффективности сети социальной поддержки» за 2016 год

Постановление №66 от 05.12.2017 по отчету аудита эффективности «Управляются ли эффективно и результативно финансовые средства Дорожного фонда с целью обеспечения развития качественной дорожной инфраструктуры»

Постановление №65 от 30.11.2017 по отчету аудита окружающей среды относительно качества воздуха в Республике Молдова

Постановление №64 от 29.11.2017 по отчету аудита консолидированной финансовой отчетности Центральной избирательной комиссии за бюджетный год, завершенный 31 декабря 2016 года

Постановление №63 от 28.11.2017 по отчету аудита финансовой отчетности Республиканского центра реабилитации инвалидов, ветеранов труда и войны ком. Кочиерь р-на Дубэсарь

Постановление №62 от 27.11.2017 по отчету аудита финансовой отчетности неспубликанского приюта для инвалидов и пенсионеров мун.Кишинев

Постановление №61 от 27.11.2017 по отчету аудита финансовой отчетности психоневрологического интерната мун.Бельцы

Постановление №60 от 21.11.2017 по отчету аудита эффективности/ИТ «Какие достижения и препятствия/риски зарегистрированы в рамках внедрения Проекта „e-Преобразование управления»

Постановление №58 от 15.11.2017 по отчету аудита достоверности финансовой отчетности, связанной с реализацией Проекта «Укрепление потенциала Информационной системы менеджмента в образовании»

Постановление №55 от 08.11.2017 по отчету аудита эффективности проекта «Конкурентоспособность сельского хозяйства Республики Молдова»

Постановление №49 от 09.10.2017 об утверждении отчета об управлении и использовании публичных финансовых средств и публичного имущества (годовой отчет за 2016 год)

Постановление №47 от 28.09.2017 по отчету аудита эффективности Программы реструктуризации виноградарско-винодельческого сектора «Filiera Vinului»

Постановление №44 от 22.09.2017 по отчету аудита финансовой отчетности национального органа по неподкупности за 2016 бюджетный год

Постановление №43 от 22.09.2017 по отчету аудита эффективности «Результативность финансово-экономического управления и администрирования имущества предприятиями, оказывающими населению услуги водоснабжения