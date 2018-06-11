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Трибуна: После выборов в столице ПСРМ входит в зону относительно комфорта
11.06.2018

Как это ни парадоксально, но поражение Иона Чебана на выборах в столице увело ПСРМ из-под удара, который мог бы создать серьезные проблемы в преддверии парламентских выборов. Об этом пишет политический обозреватель Трибуны Думитру Спэтару.

 «Если бы Ион Чебан одержал победу - это стало бы мощным сигналом для ДПМ о том, что у социалистов есть большие шансы на самостоятельное получение власти, - пишет автор. - Безусловно, ДПМ этого не допустила бы, и начала «настоящую охоту на социалистов», а каковы их инструменты, ни для кого не секрет. 

Власть была бы чрезвычайно заинтересована в уничтожении ПСРМ, в том числе для того, чтобы угодить западным партнерам, доказывая им, что они та единственная сила, которая в состоянии остановить социалистов. Чем бы это все закончилось не трудно себе представить». 

По мнению автора, «после выборов в столице ПСРМ входит в зону относительно комфорта». 

«Теперь, скорее всего, проевропейские партии будут грызться между собой, - утверждает Спэтару. - Ясно, что власть не даст ПДС, ППДП и ЛДПМ спокойно готовиться к парламентским выборам на фоне победы в Кишиневе. 

В то время как правоцентристские партии будут вести настоящую политическую войну, социалисты смогут спокойно делать свои дела, продвигая свои профессиональные решения, ориентированные на нужды людей и страны, приобретая статус конструктивной политической силы. Не исключено, что так и произойдет, и ПСРМ существенно повысит свои шансы на осенних выборах».


 
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