Игорь Додон: Большинство граждан любят свою страну и, вместе с ними, мы ее спасем

Кристина Гурез

В интервью порталу ТРИБУНА, президент Республики Молдова Игорь Додон поделился мнением о текущей политической ситуации, недавних местных выборах в Кишинэу и Бельцах, а также о предстоящих парламентских выборах.

Т: Г-н президент, как Вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию?

И.Д.: Ситуация довольно интересна, потому что последние события, которые произошли, позволяют сделать определенные выводы и прогнозы на будущее. Выборы в Кишинэу и Бельцах многое прояснили и подтвердили то, о чем до этого можно было только догадываться.

T: Что Вы имеете в виду?

И.Д.: Закулисные игры, которые велись и еще ведутся, а также договоренности между так называемыми проевропейскими партиями, которые становятся все более очевидными. Вас не удивило, что представители так называемых оппонентов нынешнего режима так легко получили примэрии муниципия Кишинэу и Бэлць? Известно, что Республика Молдова является захваченным государством, а о полной власти над избирательными органами, правосудием и другими структурами, имеющими отношение к выборам, знают даже школьники. Я не утверждаю, что власть должна была использовать эти государственные институты, и пытаться влиять на выборы. Не дай бог! Но, зная методы власти, удивительна и очень подозрительна их позиция в связи с этими выборами. Ясно, что нынешняя власть намеренно уступила эти две примэрии, и сделала все возможное, чтобы они достались именно этим двум партиям.

Т: Какой смысл ДПМ быть заинтересованной в том, чтобы столичная примэрия попала в руки Андрея Нэстасе, политическому лидеру, который давно борется с нынешней властью?

И.Д.: Вы не видите, что в последнее время уже открыто обсуждается, в том числе на уровне руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в РМ, новая правящая коалиция так называемых проевропейских партий?! Но, для того, чтобы создать такую коалицию, необходимо, чтобы эти партии получили достаточное количество мандатов в будущем парламенте. Сейчас у них этих мандатов нет, и все опросы общественного мнения указывают на то, что социалисты получат парламентское большинство. Те же опросы показывают, что если партии во главе с Майей Санду и Владом Плахотнюком проходят в парламент, то в связи с партией Андрея Нэстасе есть много вопросов. Поэтому ему предложили примэрию Кишинэу, чтобы он смог увеличить свой рейтинг, и повести за собой и партию. Не исключаю, что в связи с этим были и определенные советы со стороны западных партнеров, к словам которых прислушиваются и нынешняя власть, и так называемая проевропейская оппозиция.

T: Хорошо, но в Бэлць в борьбе за примэрию победила партия, которая не является проевропейской.

И.Д.: Подозреваю, что и здесь речь идет об избирательной стратегии, цель которой вырастить на левом фланге сколько-нибудь значимого политического игрока, который заберет часть голосов у ПСРМ, и снизит шансы социалистов самостоятельно получить власть, и соответственно, повысит шансы так называемых проевропейских партий. Как хорошо известно, избирательные стратегии бывают разными, и часто некоторые политические персонажи не подозревают, что им отведена роль в чужой игре. Но, если внимательно изучить ситуацию, выводы напрашиваются сами собой.

Т.: Г-н президент, напротив, мы чаще слышим заявления о том, что у Вас и ПСРМ есть тайные соглашения с властью…

И.Д.: Цель тех, кто продвигает эти идеи, предельно ясна. С одной стороны, меня и ПСРМ пытаются ассоциировать с властью, которую большинство населения ненавидит, в надежде на то, что антирейтинг правящей власти отразится и на нас, чем снизит наши шансы на выборах, а с другой стороны, эти утверждения призваны замаскировать закулисные игры и договоренности между будущей проевропейской властью.

T: Но, если абстрагироваться от лично Ваших и ПСРМ политических интересов, что плохого в том, что в Молдове будет создана новая проевропейская коалиция?

И.Д.: Вы еще не поняли, что для Молдовы означают так называемые проевропейские правящие коалиции? Могу напомнить и о похищенном из банковской системы миллиарде, и об опустевших селах, и о тысячах людей, которые покинули страну навсегда, и о нищете, коррупции, контролируемом правосудии, уничтоженной экономике и социальной системе. Именно это означает «проевропейское правление» и «архитекторы» из-за рубежа создают в Молдове такие условия еще с 2009 года. Они прекрасно понимают, чем они занимаются, и куда привели страну.

T: Почему же они тогда их поддерживают?

И.Д.: Потому что их Молдова интересует только с геополитической точки зрения, и им безразлично, что уничтожается страна и люди покидают ее сотнями тысяч. Им нужен полный контроль над Молдовой, чтобы использовать нашу страну в играх, которые они ведут на региональном и мировом уровнях, а те, что управляют страной с 2009 года, соглашаются быть использованными в этих играх взамен на возможность обворовывать страну и обогащаться за счет народа.

T: Означает ли это, что Вы рассматриваете следующие парламентские выборы как своего рода борьбу за Молдову?

И.Д.: Так и будет, потому что, если эти так называемые проевропейцы придут еще раз к власти даже на один срок нам будет уже нечего спасать. Страну планомерно уничтожают, и иногда у меня создается впечатление, что это делается намеренно, для того, чтобы люди разочаровались и сказали, что чем такое государство, уж лучше вообще никакого. Но глубоко ошибаются те, кто думают, что смогут ликвидировать государственность Республики Молдова. Подавляющее большинство граждан любят свою страну и, вместе с ними, мы ее спасем. Мы вернем Молдову на ее естественный путь развития и обеспечим ей будущее, которого она достойна. Первый шаг в этом направлении будет сделан на парламентских выборах в этом году.

T: Вы надеетесь на каких-нибудь политических партнеров?

И.Д.: Даже если б мы хотели, нам не на кого надеяться. Посмотрите, что произошло на выборах примара столицы! Так называемые лидеры и якобы левые партии либо открыто поддержали кандидата от правых, либо своим бездействием способствовали его победе. Так происходит и на уровне страны! Говорю вам открыто и искренне – только ПСРМ десятилетиями остается верной идеям левых сил в Молдове, и только ПСРМ по-настоящему защищает государственность Молдовы и будущее процветание страны! Поэтому, мы рассчитываем только на народ Республики Молдова. Мы будем создавать альянсы и партнерства только с гражданами, а не с псевдопартнерами, которые играют за евроунионистов и олигархов.

Т: Но, способна ли ПСРМ самостоятельно одержать победу на парламентских выборах?

И.Д.: Команда социалистов самая сильная, крепкая и нацеленная на победу. А то, что изо дня в день происходит в Молдове, является самым сильным стимулом получить власть, и обеспечить стране достойные настоящее и будущее. Уверяю Вас, это произойдет на парламентских выборах осенью.