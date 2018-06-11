Путешествия по Молдове: Некогда знаменитое еврейское место Згурица

Давид Хахам

Некогда знаменитое еврейское сельскохозяйственное поселение Згурица находится примерно на полпути между Сороками и Дрокией. В этом месте на севере Молдовы люди проживали издавна, примерно с ХIII века.

Согласно сохранившимся летописям и документам, известно, что первым зарегистрированным владельцем этой территории был в 1528 году некий Марко Чукум. Владельческое поселение под названием Никарешты было зарегистрировано 15 июля 1601 года. Затем документы подтверждают куплю-продажу этих земель в апреле 1742 года и в октябре 1765-го (владельцем стал тогда Гаврила Вилешко).

В 1772 году в Никарештах имелось 23 дома, две церкви, проживало 14 молдаван и 9 представителей других национальностей. В 1817 году в Никарештах уже было зафиксировано девять больших хозяйств, одна водяная мельница, построенная на речке Кайнар. Всё же подлинная реконструкция этих мест началась после присоединения Бессарабии к России в 1812 году.

Прогресс в эти края пришёл именно в первой половине ХIХ века. Было решено создать по примеру других стран колонии из инородцев. Царское правительство разработало тогда целый ряд мер по заселению колонистами пустующих плодородных земель южных губерний…

Этот процесс происходил, кстати, не только в Бессарабии, но и на соседней Украине: в Херсонской, Подольской и других областях. Однако именно в Бессарабии это явление носило массовый характер и дало высокие результаты. В 1851 году рядом с Никарештами была создана еврейская колония Згурица, в которой уже через два года, в 1853-м, было зарегистрировано 60 хозяйств и 388 жителей.

Буклет, выпущенный по случаю новоселья школы «Тарбут» в Згурице, (содержит фотографии и выступления учителей). Издан в 1938 году в Кишинёве.

Село Згурица (или точнее – Згурице) расположено на северо-востоке Молдовы, в 25 километрах от Сорок и в 18 километрах от железнодорожной станции Дрокия (которая в середине 1980-х годов торжественно была провозглашена 2000-м городом Советского Союза), в низине между двумя возвышенностями, на берегу мелкой речушки Кайнар. Кстати, и Никарешты, и Згурица входили первоначально в так называемые Кайнарские земледельческие владения, пока эти земли не были приобретены царским правительством, которое и решило колонизировать приобретённые участки земель и поселить туда инородцев: немцев, турок, евреев. Но в Бессарабии, как показала история, закрепились, в основном, только евреи.

1 мая 1953 г. в Згурице, из архива семьи Голденберг

В румынском языке вы не найдёте объяснения значения этого топонима – Згурица. Зато в иврите легко можно обнаружить слово, давшее, по всей видимости, толчок для такого наименования. Слово это – «сгура» (закрытое). Кстати, недалеко от Згурицы до сих пор существует хутор с таким названием. Итак, еврейское сельскохозяйственное поселение Згурице было зарегистрировано официально в 1853 году. Несмотря на то, что эта колония появилась позднее других, дела в ней тоже шли неплохо. Напомню, что всего в Бессарабии таких колоний было 17, на севере края – 9, в Сорокском уезде – 4 (Думбравены, Вертюжаны, Капрешты и Згурица). Здесь выращивали зерновые, подсолнечник, табак, овощи и фрукты. Были свои станции по аренде и ремонту сельхозтехники, свои зернохранилища и предприятия по переработке продукции.

В Згурице в разные годы проживало различное число евреев. Через сорок лет после основания, в 1897 году, там насчитывалось 1 802 еврея (85,5% населения), в 1899-м – 269 семей, в 1930-м – 2 541 еврей. С 1899 году раввином в Згурице был Авром-Иосиф Фризман (1840-?). В 1904 году в Згурице была сконструирована центральная телефонная станция и открыта школа в один класс. В 1909 году в Згурице имелись пять синагог и общественная баня; в 1912-м появилось местное ссудо-сберегательное товарищество («еврейский банк»). Позднее здесь было несколько «хэдэров» (начальных еврейских школ), а в начале ХХ века открылась еврейская гимназия «Тарбут» (в этом здании после 2-й мировой войны располагалась Згурицкая средняя школа). В 1922 году в Згурице было зафиксировано 145 владельцев с 394 гектарами земли, в Згуре – 229 владельцев с 827 гектаров, в Никарештах – 117 владельцев с 495 гектарами, на тот момент в Згурице уже имелись базар, водяная мельница, агромагазин, неполная средняя школа, церковь, почта, каменный карьер, две маслобойки, паровая мельница, пять синагог, пост жандармерии, коневая почта, санитарный пункт, телеграф и… один телефон в примэрии.

Еврейское кладбище в Згурице. Занимает около 2.000 кв. метров. Сохранилось примерно 1.000 надгобных камней. Самые старые надгробья датируются 19 веком.

После оккупации Згурицы румынскими войсками в июле 1941 года местные евреи были депортированы в Транснистрию (Винницкую область Украины), где почти все они погибли. После войны в Згурице проживало всего несколько еврейских семей. Последний згурицкий еврей – Мотл Вайнберг, владелец мельницы, – выехал из Згурицы в 2001 году.

В Згурице родились известные люди. Среди них – писатели, журналисты, общественные деятели. Например, нынешний председатель Всеизраильского комитета ветеранов 2-й мировой войны Абрам (Михаил Миронович) Гринзайд – родом из Згурицы. О других известных и малоизвестных згуричанах смотрите мои отдельные очерки.

Здание бывшей згурицкой синагоги постройки начала 20 века. После войны использовалось как склад. В настоящий момент — собственность сельскохозяйственного кооператива. Не используется из-за аварийного состояния.

В советский период был создан район Згурица Сорокского уезда и существовал до 1956 года. В 1970 году сёла вошли в Згурицкий колхоз под названием «Советская Молдавия». Было открыто сельское профессионально-техническое училище имени Николая Грибова.

В 2007 году в Згурице зарегистрированы: одна примэрия, церковь, две мельницы, одна маслобойка, один консервный завод, дом культуры, библиотека, средняя школа, профессионально-техническое училище, детский сад, пекарня, почтовый офис, поликлиника, аптека, офис сбербанка, пять магазинов, десять баров, базар.

В кишинёвской газете «Еврейское местечко» (№ 40 за 2005 год) был опубликован мой материал «Шалом Ландес из Згурицы». В нём упоминались три израильских автора, удостоенных премии имени Якова Фихмана за вклад в литературу и развитие Государства Израиль. Все трое – родом из Згурицы: Яэль (Ента) Маш, Наоми (Нехама) Ави-Ицхак и Шалом Ландес.

В 2000 году Шалом Ландес издал на иврите свою первую книжку – «Уголки Згурицы», а спустя два года, по просьбе многих згуричан, – вторую, под тем же названием. Первая охватывает период с 1853 по 1940 годы, вторая – с 1940-го по 2000-й. На фотографиях в этих книгах можно увидеть уроженцев Згурицы. Многих из них уже нет на свете, но память об этом уникальном бессарабском местечке сохранена…