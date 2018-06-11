В Молдове женщина ушла в поле рожать и умерла: Утром нашли ее тело, а рядом с ним – живого младенца

Шокирующий случай произошел в Оргеевском районе. 37-летняя женщина умерла, родив ребенка в поле. Это произошло ночью c cубботы на воскресенье в селе Гульбоака.

Как сообщает портал MediaNews, женщина вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении, а утром ее нашли мертвой в поле. А рядом с ней лежал ребенок. Живой.

На место приехали врачи, которые забрали малыша и доставили его в больницу. Его жизнь находится сейчас вне опасности.

Родившейся ребенок - седьмой в семье.