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Кодряну о работе столичных преторов: Одни работают, а другие - спят
11.06.2018

Врио примара Кишинева Руслан Кодряну недоволен деятельностью ряда столичных преторов, которые не выполняют в полной мере свои служебные обязанности.

По словам временного градоначальника, в одних секторах преторы работают, а в других - спят, пишет realitatea.md.

"В будущем следует организовать конкурс среди преторов. Соберем бюджет в размере пяти миллионов леев и посмотрим, кто лучше распорядится этими деньгами. По результатам конкурентной борьбы, мы определим, какой претор должен остаться, а какой - уйти", - сказал Руслан Кодряну.

В подчинении примэрии Кишинева находятся пять столичных претур.


 
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