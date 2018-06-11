Проект по реабилитации молдавских дорог стоимостью 6 млрд леев стоит на месте

Крайний срок предоставления Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) финансовых средств для реализации IV этапа Проекта реабилитации дорог в РМ может быть продлен на два года согласно поправке, предложенной для утверждения министерством экономики и инфраструктуры.

Через две недели исполняется ровно пять лет с момента подписания 25 июня 2013 года в Люксембурге тогдашним премьер-министром Юрие Лянкэ и вице-президентом ЕИБ Вильгельмом Молтерера Соглашения стоимостью 150 млн евро (около 3 млрд леев) на реконструкцию 121 км дорог по трансъевропейским коридорам, проходящим через нашу страну, сообщает mold-street.com.

Мертвый мега-проект

Речь идет об юго-западном участке кишиневской объездной, завершении связующей дороги между Порумбенами и Чимишлией, а также об объездной дороге Комрата. Период действия кредита составляет 18 лет, в том числе льготный 5-летний период. Процентная ставка должна была быть установлена отдельно для каждого рассроченного платежа, а единая комиссия составляла 50 000 евро. Проект должен был быть завершен в течение пяти лет.

Из публичных данных неясно, получила ли Молдова хотя бы лей по этому кредиту. На платформе управления внешней помощью информации об этом нет.

Однако проект упоминается в Годовом отчете о внешней помощи, предоставленной Республике Молдова в 2016 году, разработанном Государственной канцелярией.

Но в Отчете есть только уточнение о том, что "кредиты ЕИБ обычно со-финансируются ЕБРР и сопровождаются грантами ЕС через Инвестиционный фонд соседства (NIF)".

В то же время отмечается, что IV этап Проекта реабилитации дорог имеет общую стоимость 315,5 млн евро (около 6,3 млрд леев), в том числе 150 млн от ЕБРР, 150 млн от ЕИБ и 15,5 млн евро - грант от NIF.

Таким образом, если необходимо продление срока реализации в случае ЕИБ, то, тогда, такая же процедура должна быть проведена и в отношении ЕБРР.

Чего хотят власти из Кишинева

Правительство должно принять решение относительно просьбы о проведении переговоров о внесении поправки о продлении срока до 25 июня 2020 года, во время которого кредит будет доступен для выплаты, "что оставляет достаточно времени для завершения проекта".

Переговорщиком от Молдовы должен быть назначен Октавиан Армашу, министр финансов.

В обосновании также отмечаются некоторые изменения в осуществлении этого контракта о финансировании. Речь идет о ситуации, сложившейся в прошлом году в связи с уголовными делами, возбужденными против бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчука и бывшего и. о. генерального директора ГП "Государственная администрация автомобильных дорог" Вячеслава Телемана, а также по контрактам на проведение работ и надзору за реабилитацией дороги R6 M1-Яловены.

Уголовные дела

В этом отношении в ЕИБ было отправлено несколько уведомлений. Например, 21 ноября 2017 года Банк был проинформирован о приговоре на имя бывшего министра Юрие Киринчука в связи с контрактами, финансируемыми ЕИБ. 10 января 2018 года Банк был проинформирован о том, что Юрие Киринчук и Вячеслав Телеман "были уволены и исключены из любого вида деятельности по займу и Проекту", а правительство инициировало процедуру расторжения Контрактов.

Реконструкцией дороги R6 M1-Яловены, которая на самом деле является первым участком из 6 км объездной дороги Кишинева, занимается болгарская компания SK-13 Patstroy JSC, нанятая государством еще в сентябре 2015 года.

Только 3% от объема работ

С почти 1,3 млн евро, вложенных в каждый километр, первый участок объездной дороги должен был быть сдан в эксплуатацию в январе 2018 года. Согласно данным расследования, опубликованного на портале anticorupţie.md, к концу 2017 года болгарский подрядчик выполнил только 3% работ.

"В 2017 году компания ничего не построила, она только произвела ряд сносов существующей дорожной структуры", - утверждал руководитель управления Государственной инспекции в строительства Александр Унтилов.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, на счета болгарской компании из кредита ЕИБ перечислено почти 673 000 евро, а работы были выполнены всего на сумму 200 000 евро.

В результате в конце января 2018 года Государственная администрация автомобильных дорог расторгла контракт с болгарской компанией SK-13 Patstroy JSC и предъявила или собирается предъявить претензии "о возмещении ущерба, причиненного невыполнением контракта".

Это не первый контракт

Отметим, что это не первое соглашение о финансировании с ЕИБ, по которому правительство просит продлить сроки реализации. Та же участь постигла и проект реабилитации дорог, III этап, который должен был быть завершен к 2015 году, но был продлен на 2015-2017 годы. Ведутся переговоры о другом продлении.

Ситуация, созданная в сфере восстановления национальных дорог на деньги международных финансовых институтов, особенно в области контрактов в десятки и сотни миллионов евро, подписанных с ЕБРР или ЕИБ, указывает на системную проблему и, скорее всего, это не только вина компаний. Причиной является как коррупция в строительном секторе, так и низкое качество менеджмента в данной сфере.

По данным министерства экономики и инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк запустил в Молдове 13 проектов на сумму 586 млн евро для поддержки транспортной и водной инфраструктуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также малых и средних предприятий. Важная часть кредитов ЕИБ сопровождалась грантами ЕС через Инвестиционный фонд соседства.