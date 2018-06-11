Кинотеатр "Гаудеамус" сносят, не сняв государственный флаг с фасада

На фасаде полуразрушенного кинотеатра "Гаудеамус" заметили поврежденный государственный флаг Республики Молдова. Рабочие, отвечающие за снос здания, не соизволили снять триколор со стены.

Согласно Уголовному кодексу, профанация государственных символов наказывается штрафом в размере до 850 условных единиц или общественными работами на срок до 200 часов.

Сносить здание бывшего кинотеатра "Гаудеамус" начали 7 июня. Разрешение на это в 2016 году выдала столичная примэрия. На месте кинотеатра планируется возвести многоэтажный жилой комплекс, на первых этажах которого обещали обустроить кинозалы, офисы и коммерческие центры.

Минувшим днем, 10 июня, десятки людей во главе с новоизбранным примаром Кишинева Андреем Нэстасе протестовали против сноса здания.

Между тем столичная мэрия сообщает, что бывший кинотеатр находится в частной собственности, а работы по сносу проводятся на основе авторизации.