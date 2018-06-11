Скандал вокруг кинотеатра «Гаудеамус»: еще один генеральный примар, который ничего не может

В год столетия ВЛКСМ и 60-летия со дня введения в строй кишиневского кинотеатра «40 лет ВЛКСМ» в вихре нового скандала вокруг сноса здания закрутился еще не ставший примаром Андрей Нэстасе, а с ним и другие политические силы. В понедельник утром на муниципальной планерке Нистор Грозаву объявил о том, что он приостановил работы на площадке, которую расчищают под застройку очередного многоэтажного дома с видом на кладбище. Но оказалось, что это ничего не решает.

Для охраны застройщика, который рано утром возобновил снос, примчалась полиция. К падающим стенам кинотеатра прибыл избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе вместе с несколькими десятками общественников. Он потребовал прекратить разрушение, но представители застройщика грубо потребовали не вмешиваться, а сотрудники полиции начали ссылаться на закон, не разрешающий посторонним находиться на стройплощадке, которая является частной собственностью.

К умирающему полуразрушенному зданию подтянулись советники-социалисты Александр Одинцов и Стас Вартанян. «Почему Нэстасе не добился распоряжения в четверг? – сформулировал проблему депутат-социалист Богдан Цырдя. - Почему не встал перед бульдозерами вместе с полицией и не остановил стройку? Почему, несмотря на заверения о прекращении сноса действующих муниципальных властей в лице обвиненного в коррупции вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву, в понедельник рано утром новые владельцы участка возобновили незаконный снос?».

Нэстасе показал советникам-социалистам якобы «выбитое» им распоряжение Грозаву о приостановке зачистки. Но оказалось, что бумага датирована 11 июня, – днем, когда бульдозеры уже снесли крышу и часть стен. Также Нэстасе в очередной раз заявил, что власть намеренно затягивает процедуру официального признания его мандата с целью захватить ряд незаконно приватизированных земельных участков, в том числе и на месте кинотеатра «Гаудеамус».

Застройщик, о котором все давно забыли, неожиданно и тайно начал снос здания в субботу. Все выходные Нэстасе находился на площадке, требуя прекратить незаконный захват муниципальной собственности – хотя она давно приватизирована. При этом он спрашивал, почему на митинге нет социалистов и обвинял их в сговоре с мафией Плахотнюка. Также Нэстасе сообщал, что звонит заместителям примара Нистору Грозаву и Руслану Кодряну, но никто не отвечает на его звонки. Зато избранный примар снялся на видео, которое запустили в социальные сети.

«Только не удивляйтесь: в 2011 году именно либералы проголосовали за приватизацию кинотеатра, - говорит Богдан Цырдя. - ПСРМ судилась несколько лет! И вот сегодня г-н Нэстасе цинично защищает либералов, то есть строительную мафию, и обвиняет ПСРМ. Все логично. ЛП поддержала его, он поддерживает ЛП! Пока Нэстасе обвинял социалистов, перед его носом снесли еще часть кинотеатра. А он беспомощно ныл и имитировал "борьбу". Даже в полицию не написал заявление! В ответ на призыв граждан остановить бульдозеры Нэстасе заявил, что не будет рисковать здоровьем этих самых граждан. Теперь вы поняли, как он будет "бороться"? Будет митинговать против мафии, а мафия спокойно будет грабить Кишинев. Вот такой мафиозный бином Гимпо-Цоп. Раньше грабил один клан, а теперь целых два!».

И это все, на что способен избранный примар, даром что "генеральный".