11 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Канду: Евроинтеграция как стратегическая цель может быть прописана в Конституции до конца года
11.06.2018

Европейская интеграция Молдовы как стратегическая цель может быть прописана в Конституции до конца года. Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил в понедельник в Кишиневе председатель парламента Андриан Канду в ходе VII-го заседания молдо-румынской межпарламентской комиссии по европейской интеграции.

По его словам, инициатива о включении в Конституцию фразы о стремлении РМ к евроинтеграции может быть включена в повестку дня парламента в течение ближайших месяцев.

"Последние несколько лет усилия властей направлены на европейскую интеграцию РМ, которая является приоритетом. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, чтобы четко заявить, что единственным направлением развития РМ является евроинтеграция. Надеюсь, мы добьемся успеха как можно скорее", - сказал Канду.

Он отметил ряд законодательных поправок, цель которых заключается в гармонизации национального законодательства со стандартами ЕС и выполнении условий соглашений с ЕС. 

Спикер подчеркнул важность активизации двусторонних отношений, посредством совместных инфраструктурных проектов, учитывая, что Румыния в 2019 г. будет председательствовать в Европейском совете.

"Мы чувствуем поддержку Румынии каждый день. Председательство Румынии даст Молдове возможность играть более важную роль в повестке дня Евросоюза", - считает он.


 
Количество просмотров:
81
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.