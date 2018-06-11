В Черновцах СБУ пришла с обысками к сторонникам "Великой Румынии"

В СБУ сообщают, что представители общественной организации распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в одной из общественных организаций Черновцов, представители которой распространяли материалы, призывающие к нарушению территориальной целостности Украины.Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает пресс-служба СБУ, пишет korrespondent.net

По данным ведомства, проверяется информация в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Правоохранители установили, что указанные карты были напечатаны для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".

"Участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав Румынского государства", - сообщают в СБУ.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.