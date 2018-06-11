Заброшенные и неухоженные могилы будут перераспределяться другим заявителям

В случае отсутствия свободных мест на кладбище, администрация вместе с местными органами государственной власти будут иметь право выбирать заброшенные или неухоженные могилы, по прошествии 30 лет после захоронения, для перераспределения другим заявителям. Повторное использование одного и того же места захоронения не будет разрешено в случае склепов и могил, которые являются важными культурными и историческими ценностями. Эти положения содержатся в законопроекте о кладбищах и похоронных службах, зарегистрированном в Парламенте.

Авторы проекта, группа депутатов, отмечают, что в Республике Молдова нет закона, регулирующего деятельность кладбищ и похоронные службы. Таким образом, эта инициатива дополняет существующий правовой вакуум в этой области, предоставляя специализированные правовые рамки для защиты и деятельности кладбищ и похоронных служб.

Проект предусматривает, что для каждого захоронения должен быть выделен участок земли площадью 3,8 квадратных метра. Интервалы между длинными и короткими сторонами могил будут составлять не менее 0,5 метра. Длина могилы должна быть не менее двух метров, ширина — один метр и глубина 1,5 метра. Для погребения умерших детей размер могилы может быть уменьшен.

Другим положением проекта является то, что размещение умершего в часовне (церкви) с открытым гробом составляет до 72 часов с момента смерти и по истечении этого срока — только с разрешения компетентного санитарного органа, выданного на основании сертификата о бальзамировании.

Захоронения на кладбищах можно зарезервировать на неопределенный срок. Плата за бронирование, а также другие услуги утверждаются органами местного публичного управления. Одной семье будет разрешено зарезервировать не более трех мест для захоронения.

На территории муниципия Кишинэу расположено 11 кладбищ, площадь которых составляет 137 гектаров, занимающих 2% зеленых насаждений муниципалитета, а в стране насчитывается еще несколько сотен кладбищ — некоторые из них в хорошем состоянии, другие – запущены или заброшены, передает ipn.md.