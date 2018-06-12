Адвокат: В течение года к Платону не допускают стоматолога, он страдает невыносимой зубной болью

Предприниматель Вячеслав Платон подвергается в тюрьме бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Цель оказываемого на него давления - отстранить его от участия в судебном разбирательстве и заставить замолчать. На пресс-конференции в IPN адвокат Валериу Плешка заявил, что уже год Платон не может воспользоваться стоматологической помощью.

"Ещё в июле прошлого года он обратился за помощью стоматолога, а мы все знаем, насколько сильна зубная боль. Тогда администрация тюрьмы заявила, что стоматолог в отпуске. Стоматолог пенитенциара вернулся из отпуска два месяца спустя. То есть Платона оставили мучиться постоянными болями, а затем выяснилось, что нет медицинского оборудования и технологий, необходимых для оказания стоматологической помощи", - сообщил адвокат.

Валериу Плешка заявил, что тогда адвокаты потребовали соблюсти право задержанного на получение медицинской помощи в частном порядке, как это имеет место во многих случаях. Но все нанятые врачи в последний момент отказывались его осмотреть. По словам адвоката, на врачей было оказано давление. „В течение года ни один стоматолог не оказал нашему клиенту необходимую ему медицинскую помощь. У него невыносимые боли. Кроме того, состояние его здоровья ухудшается с каждым днем”, - рассказал Валериу Плешка.

Напомним, что бывший премьер-министр Влад Филат, находящийся в пенитенциаре № 13, 26 апреля 2017 года побывал в частной стоматологической клинике в центре города.

Как заявил другой адвокат предпринимателя, Эдуард Руденко, дошло до того, что все, кто пытается доказать правоохранительным органам, кто же на самом деле украл деньги из банковской системы и проводит соответствующие расследования, предъявляет доказательства, оказываются мишенью слежки и подвергаются беспрецедентному давлению. В качестве примера он привёл адвоката Анну Урсаки, которая была наказана за то, что стала представлять интересы Вячеслава Платона в суде. Другой пример: Ион Крецу, который провел ряд расследований, в настоящее время подвергается судебному преследованию.

Эдуард Руденко утверждает, что и на него заведены уголовные дела: его обвиняют в коррупции, попытке изнасилования и террористических действиях. Недавно, по словам адвоката, он обнаружил видеокамеры, установленные в его машине, а также у него дома. "Не знаю, может ли такое происходить без ведома государственных структур или контроля с их стороны. Они занимаются всем, чем хочешь, кроме расследования кражи миллиарда или того, что должны делать эти господа, обязанные нас защищать. Ситуация весьма серьёзна", - отметил адвокат.

Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона утверждают, что на их клиента заведено новое дело. Речь идет о попытке возложить на Платона ответственность за хищение миллиарда. Защита утверждает, что это обвинение лишено доказательной базы и основывается на одних лишь заявлениях.

На пресс-конференции в IPN адвокат Валериу Плешка сообщил, что выдано новое обвинительное заключение в рамках уголовного дела, по которому Вячеслав Платон обвиняется в присвоении более чем 1,7 миллиарда лей, принадлежавших "Banca de Economii". По словам защиты, эти средства были переведены группе хорошо известных компаний, которые отражены в отчёте "Kroll" в качестве компаний, приписываемых группе Шора.

„Таким образом, Вячеславу Платону инкриминируют то, что, воспользовавшись доверием Илана Шора, который был председателем "Banca de Economii", то есть введя его в заблуждение, он получил кредиты. На самом деле кредиты получили компании, приписываемые группе Шора. И деньги проследовали в другие компании, зарегистрированные за пределами Республики Молдова – мы говорим о компании "Zenit-management", которая также зарегистрирована по тому же адресу, что и другие компании группы Шора. Учитывая эти обстоятельства, у нашего клиента возникло недопонимание: каким образом он совершил преступление или присвоение, если не было представлено доказательств того, что деньги попали к нему, и всё обвинение в принципе основывается на информации, предоставленной Иланом Шором?", - отметил Валериу Плешка.

По словам адвоката, ещё одно присвоение, вменяемое в вину Вячеславу Платону согласно тому же обвинительному заключению, заключается в том, что он якобы присвоил более 278,5 миллиона лей, вновь при посредничестве некоторых компаний, и затем эти деньги были возмещены "Moldindconbank" за счёт кредитов, которые также были получены Иланом Шором.

"Вероятно, есть намерение вывести соответствующие суммы – 1,7 миллиарда и 278 миллионов – из другого обвинения или другого обвинительного заключения, чтобы инкриминировать их нашему клиенту. Наш клиент не признаёт этого, и ничем не доказано, что он похитил эти деньги”, - заявил адвокат.

По словам представителей защиты, недоумение вызывает и тот факт, что дело возникло сейчас: никто ранее не делал заявлений об этих деньгах.

Как отметил адвокат Эдуард Руденко, делается всё возможное, чтобы общество не узнало о тех, кто действительно совершил хищения из банковской системы. Это обвинительное заключение является зеркальной копией того обвинения, по которому Вячеслав Платон уже был осуждён: "Анализируя это обвинение, мы пришли к выводу – правду о краже миллиарда мы не узнаем. Эти прокуроры делают всё возможное, чтобы прикрыть Илана Шора и тех, кто на самом деле воспользовался деньгами, украденными из "Banca de Economii" и национального банка. Для меня, по крайней мере, это обвинение выглядит смешным".