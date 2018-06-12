ПДС: Закон о приобретении гражданства посредством инвестиций превратит Молдову в оффшорную зону

Закон, предусматривающий приобретение гражданства посредством инвестиций, позволяет иностранным гражданам легализовать грязные деньги от преступных действий. Среди покупателей гражданства могут быть и лица, которые участвовали в краже миллиарда. Такое мнение высказала председатель ПДС Майя Санду на пресс-конференции, передает IPN.

Закон разрешает предоставление гражданства лицам, которые платят в специальный фонд 100 тысяч евро или которые инвестируют либо в недвижимость, либо в покупку государственных ценных бумаг 250 тысяч евро. В 2016 году ПДС потребовала приостановить осуществление этого закона путем непринятия Правительством нормативной базы для его осуществления. Тогда применение закона так и не было прекращено. В этом году закон вернулся в повестку дня Парламента, но не для того, чтобы его отменили, сказала Майя Санду.

Член Постоянного национального бюро ПДС Сержиу Литвиненко сказал, что 31 мая Парламент принял изменения в Закон о гражданстве посредством инвестиций. В первой поправке указывается, что указы о предоставлении гражданства иностранцам больше не будут публиковаться в «Официальном мониторе», а второй отменяет лимит в 5000 граждан, предлагаемых в рамках данной процедуры. Обе поправки были внесены депутатом от Демократической партии Евгением Никифорчуком.

ПДС считает, что данный закон превращает Республику Молдова в налоговый рай для нарушивших закон людей и не имеет ничего общего с развитием страны. Формирование просит президента страны вернуть закон в Парламент с представлением в Конституционный суд уведомления о его неконституционности. ПДС также направит информационные письма партнерам по развитию, чтобы информировать их об опасности этого закона. Формирование призвало гражданское общество и политические партии оказать давление на правительство, чтобы оно не превратило Молдову в выгодную оффшорную зону для финансовых и экономических преступлений.