Родители убитой девочки в Израиле проклинают няню в суде

На заседании суда Центрального округа в Лоде, где слушалось дело об убийстве годовалой Ясмин Винты, начался конфликт между обвиняемой – помощницей воспитательницы детского сада Инной Скибенко - и родителями погибшей девочки.

После того как Скибенко предъявили обвинения в убийстве Ясмин и в применении насилия к другим детям, Дорина Винта, мать девочки, крикнула: "Посмотри мне в глаза!", а потом расплакалась и сказала: "Она мне в глаза смотреть не может". Владимир, отец погибшей, обратился к Скибенко со словами: "Да чтоб ты сдохла в тюрьме!", передает vesty.co.il.

Владимир Мисюк, представляющий интересы родителей, заявил: "Дорина и Владимир очень боялись, что всю эту историю забудут сразу после похорон их дочери. Опасались, что за смерть Ясмин никто не понесет ответственности, как было с 11 другими детьми, умершими в детских садах".

"Родители находятся в очень тяжелом психическом состоянии, - добавил адвокат, - я бы никому не пожелал пройти через то, что они сейчас испытывают. Единственным утешением им служит резкое изменение отношения к проблеме безопасности детей, наметившееся сейчас в Израиле. К Владимиру и Дорине обращаются сотни людей, стремящихся разделить с ними боль".

После того как Скибенко предъявили обвинения в убийстве Ясмин и в применении насилия к другим детям, Дорина Винта, мать девочки, крикнула: "Посмотри мне в глаза!", а потом расплакалась и сказала: "Она мне в глаза смотреть не может". Владимир, отец погибшей, обратился к Скибенко со словами: "Да чтоб ты сдохла в тюрьме!".

Владимир Мисюк, представляющий интересы родителей, заявил: "Дорина и Владимир очень боялись, что всю эту историю забудут сразу после похорон их дочери. Опасались, что за смерть Ясмин никто не понесет ответственности, как было с 11 другими детьми, умершими в детских садах".

"Родители находятся в очень тяжелом психическом состоянии, - добавил адвокат, - я бы никому не пожелал пройти через то, что они сейчас испытывают. Единственным утешением им служит резкое изменение отношения к проблеме безопасности детей, наметившееся сейчас в Израиле. К Владимиру и Дорине обращаются сотни людей, стремящихся разделить с ними боль".

В обвинительном заключении, которое представила суду от имени прокуратуры адвокат Мейталь Илан, говорится, что 23-летняя Инна Скибенко убила Ясмин, накрыв ее покрывалом и перекрыв ей доступ к воздуху. Помимо этого она обвиняется еще в 8 случаях жестокого издевательства над другими детьми: она била их об пол, подбрасывала и трясла, ударяла, таскала по полу, с силой бросала в детское кресло, с головой накрывала одеялами или надевала ведро им на голову.

"Обвиняемая работала помощницей няни в детском саду Петах-Тиквы с 2016 по 2018 год и занималась детьми в возрасте от трех месяцев до полутора лет, - говорится в обвинении. – В течение всего этого времени она при разных возможностях издевалась над детьми: держала их силой, подбрасывала в воздух и трясла, наносила удары, била об пол, с силой таскала их, накрывала голову одеялом, не давая им дышать и двигаться. Издевательства стали для нее обычным делом".

Что касается истории с Ясмин, то в обвинительном заключении говорится, что сначала обвиняемая подняла ее за руку в воздух, потрясла какое-то время, а затем бросила на матрас возле другого ребенка. Потом она накрыла головы обоих детей толстым покрывалом, обмотала их им и легла поверх. При этом обвиняемая держала в руках мобильный телефон и просматривала его.

Накрытые дети попытались выбраться, но в ответ на их движения няня еще больше навалилась на них, не давая им высунуть голову из-под одеяла. Вдобавок она еще крепче обмотала головы детей одеялом, не оставив никакой возможности для поступления воздуха. Все это время она продолжала смотреть в телефон с наушниками в ушах.

Лишь через 10 минут няня поднялась с матраса, на котором она лежала на детях, и отвернула покрывало. Увидев, что Ясмин не реагирует, обвиняемая снова накрыла ее покрывалом с головой и опять погрузилась в свой мобильный телефон. В таком состоянии ребенок пролежал еще час и 50 минут, пока девочку уже без признаков жизни не обнаружила другая няня.

В обвинительном заключении отмечается, что обстоятельства убийства были чрезвычайно жестокими.

По результатам патологоанатомической экспертизы, Ясмин скончалась от удушения.

В ходе просмотра следователями кадров с видеокамеры наблюдения, полностью зафиксировавшей произошедшее, была воссоздана полная картина преступления.