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Андрей Нэстасе вместе со своими сторонниками вторгся на территорию кинотеатра "Гаудеамус"
12.06.2018

Скандал на стройплощадке устроил избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе. Он со своими сторонниками хотел помешать сносу кинотеатра "Гаудеамус".

"Он зашел со своими парнями, толкнул меня, и я упал на эти ворота. А ведь когда-то я ходил на его митинги."

Представители компании-подрядчика осудили действия Нэстасе. 

"Он юрист и должен знать, что такое частная собственность. И что ни у кого нет права нападать на человека, который просто выполняет свою работу. Он зарабатывает деньги, чтобы прокормить семью", - cказал представитель компании-подрядчика Виталий Вережан.

Тут же избранный мэр столицы поскандалил с муниципальными советниками от партии социалистов. Они тоже выступали против сноса кинотеатра. 

"Появление социалистов - это провокация. Они могут только устраивать цирк и разыгрывать спектакли, а сами потакают этой мафии недвижимости", - заявил лидер ППДП Андрей Нэстасе.

Снос здания остановили по распоряжению вице-мэра Нистора Грозаву. Юрист, представляющий интересы владельца кинотеатра, заявил, что опротестует это решение в суде. А на Андрея Нэстасе и его сторонников подали жалобу в полицию. 

"Мы считаем, что он нарушил закон. Проник на частную территорию и сломал забор, помешал рабочему и не подчинился требованиями полиции. Всю группу людей, которая проникла на площадку, мы обвиняем в нанесении телесных повреждений", - заявил юрист Виталий Енаки. 

Разрешение на снос кинотеатра "Гаудеамус" в мэрии выдали еще в августе 2016 года.


 
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