Додон: Мы будем создавать альянсы с гражданами, а не с псевдопартнерами

Президент Игорь Додон уверен, что Партии социалистов удастся вернуть Молдову на ее естественный путь развития и обеспечить то будущее, которого она достойна. В этой связи, по словам главы государства, придется вести серьезную борьбу за страну, которая развернется на парламентских выборах. И в этой борьбе, подчеркивает Додон, надежда только на народ. Заявления прозвучали в интервью изданию «Трибуна».

«Мы рассчитываем только на народ Республики Молдова. Мы будем создавать альянсы и партнерства только с гражданами, а не с псевдопартнерами, которые играют за евроунионистов и олигархов. Посмотрите, что произошло на выборах примара столицы! Так называемые лидеры и якобы левые партии либо открыто поддержали кандидата от правых, либо своим бездействием способствовали его победе. Так происходит и на уровне страны! Если эти так называемые проевропейцы придут еще раз к власти даже на один срок нам будет уже нечего спасать», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что «страну планомерно уничтожают, и создается впечатление, что это делается намеренно, для того, чтобы люди разочаровались и сказали, что чем такое государство, уж лучше вообще никакого».

«Но глубоко ошибаются те, кто думают, что смогут ликвидировать государственность Республики Молдова. Подавляющее большинство граждан любят свою страну и, вместе с ними, мы ее спасем. Говорю вам открыто и искренне – только ПСРМ десятилетиями остается верной идеям левых сил в Молдове, и только ПСРМ по-настоящему защищает государственность Молдовы и будущее процветание страны!», - подытожил Игорь Додон.