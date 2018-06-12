Стало известно, кто вернул кишиневские киоски с кофе на места депортации

По словам муниципального советника Илиана Кашу, в парках в центре столицы, и также в Валя Трандафирилор, вновь появились киоски по продаже кофе и мороженого, хотя ранее они были оттуда вывезены.

По окончании оперативного совещания в примэрии Илиан Кашу заявил, что в одночасье киоски были подключены к электроснабжению, и они работают вопреки Положению об осуществлении коммерческой деятельности на территории муниципия Кишинёв, утверждённому МСК.

Местный избранник также рассказал, что из частной беседы с начальником Главного управления торговли, общественного питания и услуг Марчелом Замбрицки он узнал, что разрешение на работу киосков дала бывшая исполняющая обязанности примара Сильвия Раду, перед самым своим уходом из примэрии.

По словам советника, эти торговые точки оставляют после себя грязь, что вызывает недовольство населения. Европейская практика показывает, что эти киоски должны располагаться на окраинах парков, а не на их территории.