Киркоров выступал в Садова бесплатно

В Садова, жемчужине сельской культуры Молдовы в зеленой зоне Кодр, много новых добротных домов, хозяйств с яблоневыми садами, плантациями клубники, виноградниками и медовыми пасеками. Село известно с 1420 года, когда-то являлось частью владений монастыря Каприяна. Рядом, в лесу, расположен дом отдыха с лесным озером, ухоженными аллеями парка.

В Садова родился и вырос президент Игорь Додон. Здесь в уютном доме по сей день живут его мать и родные. Не случайно именно Садова было выбрано для проведения пятого фестиваля клубники и мёда, который успешно прошел в выходные под патронатом президента.

В минувшее воскресенье с раннего утра, несмотря на жару (а столбик термометра зашкаливал за 30 градусов), гости на автомобилях, маршрутках, автобусах спешили в село Садова. Хотя праздник, как правило, продолжается до позднего вечера, всем хотелось как можно раньше насладиться клубнично-медовым раем, купить сочные ягоды, сезон которых уже заканчивается, отведать праздничные угощения сельчан и посмотреть театрализованные выступления известных артистов.

В праздничных мероприятиях фестиваля приняли участие более 20 тысяч жителей республики и гостей из-за рубежа. Среди них были представители дипломатического корпуса, в частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин. По его словам, этот фестиваль становится событием национального значения, так как проводится под патронатом главы государства в рамках национальной компании «Люблю Молдову».

В Садова проводились дегустации различных сортов клубники, варенья и других лакомств из этой ягоды. Восхитительны были клубничные ликеры. Яркой была музыкальная программа. Сельчане подготовились основательно, выбрали у себя в огородах самую лучшую клубнику. Цены были вполне доступные. Ящички с ягодой буквально улетали: многие специально дожидались фестиваля, чтобы закупить клубнику от производителя. Килограмм клубники продавался в среднем по 30 лей, ящик - от 150 лей. Всего было продано около 50 тонн клубники. Мёд - акациевый, свежайший липовый, только что выкачанный - продавали по 100 лей за кило. Раскупались и выпечка на меду, и медовые ликёры.

По словам мэра Садова Владимира Сусаренко фестиваль способствует продвижению местной продукции. Почти каждый житель села Садова выращивает клубнику. У некоторых хозяев - по 20 га плантаций. Ежегодно в Садова выращивают около 250 тонн клубники, на экспорт отправляется 80 процентов - в основном в Россию и Белоруссию.

«Такие мероприятия являются хорошим способом продвижения наших сёл и местных производителей, - сказал Игорь Додон. - Всячески поощряю проведение фестивалей молдавской продукции в каждом районе, населенном пункте. Чем зажиточнее будут наши села, тем благополучней будет наша дорогая страна, тем скорее вернутся домой наши люди».

На фестивале чествовали лауреатов профессиональных конкурсов производителей клубники, меда и мастеров изделий народного творчества: вручали сертификаты участников, дипломы президента за победу в номинациях «Самая крупная клубника», «Самое вкусное блюдо из клубники и мёда», «Лучшие напитки из клубники и мёда», «Самая красивая композиция оформления блюда из клубники и мёда», «За лучшее оформления стенда производителя».

В течение всего дня на главной сцене фестиваля проходил концерт с участием молдавских исполнителей Виталия Дани, Анишоары Пуйкэ, Джеты Бурлаку, Натальи Гордиенко и Сержа Кузенкова, групп Aсord, DoReDos. В финале на сцену вышел почётный гость Филипп Киркоров,который приехал на фестиваль по личному приглашению президента.

Напомним, что Филипп Киркоров 18-летним парнем, учеником Петри Теодоровича, начинал свою концертную карьеру в Молдове. В день фестиваля народному артисту России и Украины в знак высокого признания особых заслуг президент присвоил почетное звание народного артиста Молдовы. Игорь Додон подчеркнул, что российский исполнитель пожелал выступить на фестивальной сцене стадиона в Садова бесплатно.

Президент подарил исполнителю молдавское вино. А в родном доме Игоря Николаевича за бокалом доброго молдавского вина гостя угощали мамалыгой, жареной рыбой, шашлыком из перепелки и домашними плациндами с творогом и укропом, которые испекла мать президента. Киркоров в Садава был счастлив и по-детски азартно веселился, собирая клубнику прямо с огромной ягодной плантации.

Праздник завершился ярким пиротехническим шоу.