Ион Хадыркэ: В следующем году газопровод Яссы–Кишинёв может быть введён в эксплуатацию

До конца следующего года будет введён в эксплуатацию газопровод Яссы–Кишинёв, что станет весьма большим достижением. Такое заявление сделал сенатор Румынии Ион Хадыркэ в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova. По его словам, этот вопрос обсуждался на заседании Межпарламентской комиссии по европейской интеграции Румыния–Республика Молдова, которое состоялось в Кишинёве, передаёт IPN.

По словам сенатора, уже отобран предприниматель, который займётся этим проектом. Ион Хадыркэ также заявил, что в отношениях между двумя странами наблюдается плодотворная и абсолютно необходимая динамика, направленная навстречу гражданам с обоих берегов Прута. „Диапазон тем, рассматриваемых в рамках Комиссии, весьма широк и очень необходим. Собственно задача Комиссии заключается в том, чтобы контролировать, разрабатывать приоритеты, которые впоследствии реализуются в виде конкретных проектов. Позднее реализацию этих проектов берут на себя правительства двух государств”, - сообщил Ион Хадыркэ. По его словам, осенью этого года состоится совместное заседание двух правительств.

Роман Боцан, член Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдовы, считает, что в контексте перехода к Румынии председательства в Совете Европы Республика Молдова имеет дополнительную возможность извлечь выгоды из этого обстоятельства. По его словам, возможно, что Румыния включит в повестку дня Европейского союза темы, связанные с Республикой Молдова. „Я убеждён в том, что Румыния может расставить точки над „i” там, где это нужно, потому что речь идёт о национальных интересах того региона, в котором мы находимся. Этот регион безопасности следует принимать во внимание, поскольку мы находимся на границе НАТО и ЕС, а Молдова важна в рамках Восточного партнёрства, по крайней мере, я хочу в это верить”, - сказал депутат.

Исполнительный директор Фонда социальных инвестиций Мирча Ешану сообщил, что в ведении возглавляемого им учреждения находятся 26 миллионов евро, предоставленных правительством Румынии для инфраструктуры детских садов в Молдове. Часть этой суммы уже была использована. „Сегодня у нас есть результат, который никто не может оспорить – у нас есть 845 детских садов, которые непосредственно воспользовались безвозмездным финансированием румынского государства”, - заявил Ешану. По его словам, эта цифра представляет собой более половины детсадов страны, а проведённых в них ремонтов хватит, как минимум, на 10–15 лет.