У Федерации тенниса Молдовы сменился глава

Чеслав Чухрий стал новым главой Федерации тенниса Республики Молдова. Его кандидатура была выбрана 28 мая текущего года на очередном заседании, а накануне он официально вступил в должность.

Чеслав Чухрии является владельцем фармацевтической компании "Biotehnos", любителем игры в теннис и спонсором национальных и международных турниров, организованных в Молдове, передает unimedia.info.

Также было реорганизовано Федеральное бюро ФТМ, переименовано в Правление ФТМ. Отныне ведомство будет включать в себя 5 членов. Ими стали Чеслав Чухрий, глава ФТМ, Олег Ефрим, партнер юридической фирмы Efrim Roșca și Asociații, экс-министр юстиции Николас Никула, управляющий партнер Acvila Group и владелец теннисного клуба «Acvila», глава Pro TV Chișinău Кэтэлин Джиосан и Мария Агапий.