Лидер ДПМ: Беседы о захваченном государстве неуместны, когда на президентских выборах побеждает левая оппозиция, а на выборах в Кишиневе - правая

Результаты местных выборов нынешнего года лишний раз доказали насколько лживой может быть риторика оппозиции о так называемом захваченном государстве. Это подтверждает и тот факт, что левая оппозиция выиграла президентские выборы, а правая - местные выборы столичного мэра. Об этом заявил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк в интервью для портала tribuna.md. Он подчеркнул важность поддержки со стороны правительства нынешней столичной администрации, вне зависимости от того, кто занимает кресло мэра Кишинева.

Влад Плахотнюк отметил, что в нашей стране еще не было таких моментов политического равновесия. И по иронии судьбы, оппозиция получает две важные должности, когда ведутся разговоры о захваченном государстве. Он подчеркнул, что подобные беседы неуместны, когда на президентских выборах побеждает левая оппозиция, а выборы в Кишиневе выигрывает - правая.

Более того, посредством итогов местных выборов в стране установилось политическое равновесие, и теперь у правой оппозиции есть возможность показать, на что она способна, добавил лидер демократов.

Он также отметил, что те, кто больше всего кричали, что голосование было сфальсифицировано, не нашли в себе мужества открыто и публично признать насколько честно и корректно оно прошло. Они лишь радовались полученному результату.

Влад Плахотнюк заявил также, что правительство должно помочь Кишиневу вне зависимости от того, членом какой партии является мэр. Он считает, что не стоит придавать большое значение тому, что избранный градоначальник из оппозиции. Правительство и мэрия должны сотрудничать и трудиться на благо граждан.

Высказался лидер ДПМ и относительно нежелания правой оппозиции, в частности партий "Платформа достоинство и правда" и "Действие и солидарность", сотрудничать с правящей коалицией. Он отметил, что если бы он был в оппозиции, действовал таким же образом. Он считает, что заявление любой оппозиционной партии о том, что она входит в правящий альянс, равносильно политическому самоубийству и моментальной потере электората. Поэтому с политической точки зрения, эти формирования выбрали верный путь, не войдя в альянс с демократами, добавил Влад Плахотнюк.

Более того, для правящей и оппозиционных партий создание альянса накануне выборов невыгодно. Это внесло бы путаницу в ряды избирателей. Между тем, ранее, посол США в Молдове Джеймс Петтит, отметил, что после парламентских выборов создание проевропейского альянса неизбежно.