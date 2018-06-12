В Молдове снова подорожают бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило сегодня, 12 июня, максимальные цены на топливо на ближайшие две недели.

Таким образом, бензин Premium-95 подорожает на 34 бана и будет стоить 19,49 л, а литр дизтоплива обойдется потребителям в 17,41 леев, что на 32 бана больше, пишет unimedia.info.

Напомним, что 2 июня десятки автомобилистов вышли на протест против необоснованного роста цен на топливо. Участники автомарша потребовали от правительства снизить стоимость бензина. Акцию организовали через социальные сети.

Уже 6 июня водители организовали очередной протест. Они перекрыли дорожное движение в центре Кишинева. Тогда к протестующим вышел министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Он обещал созвать рабочую группу и провести анализ цен на топливо.

На манифестацию также отреагировал и кабмин. Правительство заявило, что не имеет полномочий на формирование цен, поскольку это прерогатива Национального агентства по регулированию в энергетике.