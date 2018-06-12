Нэстасе обещает опротестовать в ВСП решение о кафе "Гугуца"

Новоизбранный примар Кишинева Андрей Нэстасе обещает опротестовать решение Апелляционной палаты (АП) по поводу кафе Guguta в Высшей судебной палате (ВСП).

Он отметил в своем видеобращении, что еще 7 июня АП вынесла решение, о легитимности приватизации компанией Regata Imobiliare земельного участка, на которой находится кафе. Согласно решению суда, компания также сохраняет право на строительство 13-ти этажного здания на данной территории, пишет infotag.md.

"Считаю, что АП пересекла черту, а подобные решения со стороны судебных инстанций доказывают, что власть в лице преступного клана Плахотнюка-Додона не собирается останавливаться с проведением незаконных серых схем, в том числе, связанных с земельными участками в столице", - сказал Нэстасе.

По его словам, будет проведено тщательное исследование решение АП, а затем оно будет опротестовано в Высшей судебной палате.

"Платформа DA не оставит это дело на самотек, наша команда уже доказала это на примере кинотеатра Gaudeamus, пусть небольшой, но все же победе", - отметил избранный примар.

Нэстасе также отметил, что собирается обсудить данную проблему с экспертным сообществом, а также с представителями фракций в муниципальном совете Кишинева.