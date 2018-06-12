Демпартия не рассматривает возможность введения второго тура голосования в одномандатных округах

Демократическая партия (ДПМ) не рассматривает возможности введения второго тура выборов в одномандатных округах на парламентских выборах 2018 г. Как передает «ИНФОТАГ», об этом сказал во вторник на пресс-конференции после заседания руководства партии ее пресс-секретарь Виталий Гамурарь.

Он напомнил, что вопрос о проведении второго тура в одномандатных округах неоднократно обсуждался в рамках различных круглых столов, в том числе и в парламенте при участии гражданского общества.

«К сожалению, только на первой встрече (по поводу изменения избирательной системы) присутствовала внепарламентская оппозиция, а все остальные встречи были ими проигнорированы», - отметил Гамурарь.

Он сказал, что предложение Либерально-демократической партии (о введении второго тура) должно обсуждаться в парламенте, чтобы узнать мнения фракций и принять решение по этому вопросу.

Пресс-секретарь заявил, что его партия готова создать коалицию после парламентских выборов 2018 г. с партиями, которые разделяют взгляды ДПМ по поводу европейского вектора развития Молдовы.

«Европейская практика доказала, что никогда не надо говорить «никогда». Все партии должны искать возможность создания коалиции или установления других правил игры, поскольку речь идет об интересах государства и общества, которое хочет улучшений», - считает он.

Справка «ИНФОТАГ»: Согласно изменениям в избирательном законодательстве, принятым 20 июля 2017 г. депутатами от ДПМ и Партии социалистов, 51 депутат будут избираться по одномандатным округам, а еще 50 – по партийным спискам. В одномандатном округе победителем будет признан кандидат, который наберет простое большинство голосов.